Путин цинично ответил, почему не развязал полномасштабную войну раньше

Российский президент сделал новое заявление, где пытался объяснить местным пропагандистам, почему Россия не начала свое полномасштабное вторжение в Украину в 2014 году. По его словам, страна просто не была готова. Кроме этого, он начал снова угрожать "современным российским оружием". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление главы Кремля. Владимир Путин (фото из открытых источников) В ответ на вопрос о том, почему "специальную военную операцию" не начали раньше.



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"У нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Есть и другие системы современные, а в 14-м году ничего подобного не было", – сказал Путин. Кроме того, он сказал, что полномасштабную войну тогда не позволяла начинать и ситуация в экономике России. Также глава Кремля в очередной раз сказал, что якобы он надеялся, что войну на Донбассе "удастся прекратить мирными средствами". Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Крыму заметили Путина . Как и ожидалось, президент России Владимир Путин прибыл в временно оккупированный Крым. На опубликованных фото видно, что президент России заметно прихрамывает во время пешей прогулки. Также хорошо заметны странные залысины на голове – возможны признаки проведения химиотерапии. Официально цели визита в Крым не заявлены. Вероятно, поездка посвящена годовщине аннексии полуострова. Отметим, Россия взяла под контроль Крым в конце февраля — начале марта 2014, использовав для этого регулярную армию без опознавательных знаков. 16 марта захватчики провели незаконный псевдореферендум о вхождении полуострова в состав РФ, а 18 марта на основе "результатов" этого псевдоголосования Россия документально оформила захват украинской территории.