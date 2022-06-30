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Путин цинично прокомментировал теракт в Кременчуге

Президент РФ Путин не признает ответственность за удар по ТЦ в Кременчуге

сегодня, 07:20 comments2260
Автор:

Кравцев Сергей
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Тех доказательств российского теракта в украинском Кременчуге президенту РФ Путину недостаточно, чтобы признать вину за убийства более 20 человек, когда вследствие удара ракетой оказались десятки раненых и без вести пропавших. Путин заявил, что российские войска в Украине не наносят свои удары по гражданским объектам, уточнив, что Россия ведет войну против Украины исключительно "высокоточным оружием". Как передает портал "Комментарии", слова Путина цитирует ряд российских СМИ, среди которых российский "Интерфакс" и "РИА Новости".

Путин цинично прокомментировал теракт в Кременчуге

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет", – отметил Путин.

Он добавил, что российские военные прежде, чем наносить удар по тем или иным целям используют исключительно проверенные разведданные, которые и служат поводом для того, чтобы открыть огонь. Разрушенные тысячи гражданских объектов в Украине, среди которых дома украинцев – это, наверное, тоже исключительно разведданные российских военных.

Путин заявил, что украинцы прячут технику, которую передает Запад на рынках, ангарах, в цехах, вот и получают удары по объектам, где эта техника находится. 

Что касается удара по гражданским объектам, то Путин заявил, что такой необходимости – "бить по мирным" у армии страны-агрессора нет, потому что на вооружении России есть высокоточное оружие, которым удается поражать цели с максимальной точностью.

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Источник: https://www.interfax.ru/world/849605
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