Путин цинично заявил, что создает в Харьковской области «зону безопасности»

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, в Москве ведут внимательное наблюдение за всем тем, что происходит в Харьковской области. При этом он обвинил НАТО в том, что именно Альянс спровоцировал все то, что сейчас происходит в регионе, поскольку генсек Альянса поддержал идею предоставить Украине разрешение бить по территории РФ западным оружием.
Владимир Путин
При этом он лукаво заявил, что предупреждал о том, что если Силы обороны будут наносить удары по Белгородской области, то РФ "будет вынуждена" создавать так называемую зону безопасности.
По его словам, теперь все в Украине "пожинают плоды" своих действий.
По его словам, "постоянная эскалация" может привести к серьезным последствиям, и если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, то непонятно как поведут себя Соединенные Штаты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин также пригрозил Западу, если там решатся на введение своих войск в Украину.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!