Путин цинично заявил, что создает в Харьковской области «зону безопасности»

Как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, в Москве ведут внимательное наблюдение за всем тем, что происходит в Харьковской области. При этом он обвинил НАТО в том, что именно Альянс спровоцировал все то, что сейчас происходит в регионе, поскольку генсек Альянса поддержал идею предоставить Украине разрешение бить по территории РФ западным оружием.

Владимир Путин

"Все, что сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову — так это же они спровоцировали эти события на этом направлении", - заявил кремлевский диктатор.

При этом он лукаво заявил, что предупреждал о том, что если Силы обороны будут наносить удары по Белгородской области, то РФ "будет вынуждена" создавать так называемую зону безопасности.

"И вот совсем недавно я так и сказал: мы к этому и перешли. Они сначала провоцировали нас на Донбассе, 8 лет водили нас за нос, обманывали нас тем, что якобы собираются решать эти вопросы мирным путем, и вынудили нас предпринять попытки приведения ситуации к миру вооруженным способом. Потом обманули нас в ходе переговорного процесса, решили, что они победят Россию на поле боя, нанесут ей стратегическое поражение. Потом предупредили их — не лезьте на нашу территорию, не обстреливайте Белгород и другие прилегающие территории, иначе мы будем вынуждены создавать зоны безопасности", — сказал Путин.

По его словам, теперь все в Украине "пожинают плоды" своих действий.

"То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности" , — заявил Путин.

По его словам, "постоянная эскалация" может привести к серьезным последствиям, и если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, то непонятно как поведут себя Соединенные Штаты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин также пригрозил Западу, если там решатся на введение своих войск в Украину.



