Российский президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Сумской области Алексею Бересту — офицеру, который в мае 1945 года участвовал в установлении Знамени Победы над Рейхстагом.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Такое решение принято почти через 20 лет после того, как Украина почтила подвиг Береста, присвоив ему звание Героя Украины в 2005 году.

Алексей Берест был одной из ключевых фигур штурма Рейхстага. Кантария В то же время военные историки и ветераны подтверждают, что роль Береста была значительно более весомой, однако ее долгое время умалчивали. сержант Егоров и беспартийный младший сержант Кантария установили знамя над зданием германского парламента".

Таким образом, именно лейтенант Берест Алексей Прокофьевич и сержанты Егоров и Кантария 30 апреля в 14:25 подняли Знамя Победы над Рейхстагом.

После завершения войны Берест вернулся к мирной жизни и работал на заводах. Он погиб в 1970 году, спасая ребенка, упавшего на железнодорожные пути.

В 2005 году Украина уже посмертно отметила его подвиг, присвоив ему звание Героя Украины. Теперь, спустя почти 80 лет после завершения Второй мировой войны, Россия также официально почтила его героизм, присвоив звание Героя России "за мужество, отвагу и самоотверженность", проявленные в борьбе с борьбой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у России есть еще одна серьезная проблема .

Об этом сообщает Newsweek, ссылаясь на заявление министра труда России Антона Котякова, которое процитировали российские государственные СМИ. По словам Котякова, к 2030 году в России может не хватать до трех миллионов рабочих.