Путин дал «пощечину» Си. Что произошло между двумя диктаторами

В июне в Швейцарии состоится глобальный саммит мира, на котором лидеры многих стран намерены обсудить "формулу мира" президента Владимира Зеленского. При этом Китай заявил, что поддерживает проведение этого мероприятия, но при участии в нем России.

Путин и Си

Впрочем, в Кремле официально заявили, что не получили от Швейцарии приглашения на участие в саммите, однако, если бы оно поступило, Россия все равно не принимала бы в нем участие.

По мнению Игоря Чаленко, таким образом Кремль дал "мощную оплеуху" Пекину, и Китай это очень хорошо понимает. Как отметил политолог, все усилия президента Си Цзыньпина по "отбеливанию" диктатора Владимира Путина оказались тщетными, ведь Кремль в этом не заинтересован.

При этом Чаленко считает, что Китаю выгодно участие в глобальном саммите мира, ведь таким образом он бы продемонстрировал, что якобы не становится на сторону России, которая, безусловно, является агрессором. Кроме того, Пекин мог бы наладить отношения со странами глобального юга , которые будут участвовать во встрече в Швейцарии.

Как считает политолог, саммит мира в Швейцарии выгоден Украине, ведь на нем не будут просто обсуждать "формулу мира" Зеленского, там сформируют необходимые рамки прекращения войны, и за ними будут стоять десятки стран.

Именно такой шаг станет мощным сигналом для страны-агрессора России, что она должна пойти на переговоры, но они должны основываться на международном праве. Он уверен, что в таких условиях Кремль не сможет протолкнуть свой реваншизм и "новые реалии на земле".

"Если и завершать эту войну, то с понятным, цивилизованным следствием для всего мирового порядка",

– добавил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин поддержал продолжение переговоров на основе стамбульских договоренностей, имевших место в 2022 году.