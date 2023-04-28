logo

BTC/USD

29407.49

ETH/USD

1899.17

LTC/USD

89.77

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин дал приказ создать музеи, посвященные "героической" войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин дал приказ создать музеи, посвященные "героической" войне против Украины

Со следующего года в России должны появиться музеи, рассказывающие о "героической славе" армии РФ в войне против Украины.

28 апреля 2023, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Президент России Владимир Путин приказал соответствующим органам РФ подготовиться, а затем создать музеи, которые будут освещать "героические" действия российской армии в войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Путин дал приказ создать музеи, посвященные "героической" войне против Украины

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский диктатор дал задачу нескольким министерствам, в частности, культуре, обороне, науке и образованию создать по всей стране музеи, которые будут демонстрировать "события военно-специальной операции и подвиги ее участников", говорится в сообщении Кремля. Дополнительную задачу получило Министерство обороны РФ, которое должно определить артефакты войны, что впоследствии станут экспонатами в этих музеях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Задание от российского президента должно быть выполнено до 30 декабря 2023 года. Ответственными за выполнение задач будут нести российские министры, региональные губернаторы, а также руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Напомним, что к вероятным российским подвигам вносятся нарушения международного права, оккупация территории независимой страны, а также многочисленные военные преступления. В частности, на президента России Владимира Путина Международный уголовный суд выдал ордер на арест из-за подозрения в военных преступлениях.

Ранее "Комментарии" писали, что в Министерстве обороны РФ цинично хвастаются ударами по Украине. Утром 28 апреля российские ракеты попали в жилые дома в Умани и Днепре. Общее число погибших гражданских граждан Украины от российских атак в этот день превысило 10 человек, в том числе среди жертв российской агрессии оказался трехлетний ребенок. На запуск ракет по жилым домам российское министерство обороны написало сообщение со словами точно в цель.

Также "Комментарии" писали о неопубликованном экспертном отчете, критикующем анализ Amnesty International. В нем правозащитная организация обвинила украинские войска в нарушении обычаев войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/71013
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!