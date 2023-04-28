Путин дал приказ создать музеи, посвященные "героической" войне против Украины

Президент России Владимир Путин приказал соответствующим органам РФ подготовиться, а затем создать музеи, которые будут освещать "героические" действия российской армии в войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский диктатор дал задачу нескольким министерствам, в частности, культуре, обороне, науке и образованию создать по всей стране музеи, которые будут демонстрировать "события военно-специальной операции и подвиги ее участников", говорится в сообщении Кремля. Дополнительную задачу получило Министерство обороны РФ, которое должно определить артефакты войны, что впоследствии станут экспонатами в этих музеях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Задание от российского президента должно быть выполнено до 30 декабря 2023 года. Ответственными за выполнение задач будут нести российские министры, региональные губернаторы, а также руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Напомним, что к вероятным российским подвигам вносятся нарушения международного права, оккупация территории независимой страны, а также многочисленные военные преступления. В частности, на президента России Владимира Путина Международный уголовный суд выдал ордер на арест из-за подозрения в военных преступлениях.

Ранее "Комментарии" писали, что в Министерстве обороны РФ цинично хвастаются ударами по Украине. Утром 28 апреля российские ракеты попали в жилые дома в Умани и Днепре. Общее число погибших гражданских граждан Украины от российских атак в этот день превысило 10 человек, в том числе среди жертв российской агрессии оказался трехлетний ребенок. На запуск ракет по жилым домам российское министерство обороны написало сообщение со словами точно в цель.

Также "Комментарии" писали о неопубликованном экспертном отчете, критикующем анализ Amnesty International. В нем правозащитная организация обвинила украинские войска в нарушении обычаев войны.