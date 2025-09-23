Путин дал российское гражданство скандальной экс-помощнице Байдена

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ бывшей помощнице Джо Байдена Таре Рид, обвинявшей экс-президента США в сексуальных домогательствах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Кремля.

Тара Рид. Фото из открытых источников

Указ о выдаче российского гражданства Таре Рид был подписан Путиным.

"Принять в гражданство России МакКейб Александра Тара, родившуюся 26 февраля 1964 года в США", — говорится в документе.

Таким образом, Рид, которая после переезда в Россию использует имя Александра МакКейба, официально стал гражданкой Российской Федерации.

Кто такая Тара Рид

Тара Рид (Александра Тара Маккейб) работала ассистенткой Байдена в 1990-х годах, когда он являлся сенатором от штата Делавер. Во время президентской кампании в 2020 году она заявила, что в 1993 году Байден якобы совершил с ней сексуальное насилие в здании Сената США. Байден категорически отрицал эти обвинения.

"Нет, это неправда. Я однозначно заявляю, что это никогда не происходило", – отреагировал Байден.

В 2023 году Рид заявила, что получает угрозы в США, и переехала в Россию. Там она обратилась к Путину с просьбой о гражданстве, сделав это во время пресс-конференции, организованной государственным пропагандистским ресурсом "Россия сегодня". После переезда Рид начала сотрудничать с российским телеканалом RT, открыто поддерживая пропаганду Кремля.

