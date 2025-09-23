Путін дав російське громадянство скандальній експомічниці Байдена

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про надання громадянства РФ колишній помічниці Джо Байдена Тарі Рід, яка звинувачувала експрезидента США у сексуальних домаганнях. Відповідний документ опубліковано на офіційному порталі Кремля.

Тара Рід. Фото з відкритих джерел

Указ про видачу російського громадянства Тарі Рід був підписаний Путіним.

"Прийняти в громадянство Росії МакКейб Олександра Тара, яка народилася 26 лютого 1964 року в США", — йдеться в документі.

Таким чином, Рід, яка після переїзду до Росії використовує ім’я Олександра МакКейб, офіційно стала громадянкою Російської Федерації.

Хто така Тара Рід

Тара Рід (Олександра Тара Маккейб) працювала асистенткою Байдена у 1990-х роках, коли він був сенатором від штату Делавер. Під час президентської кампанії у 2020 році вона заявила, що в 1993 році Байден нібито вчинив щодо неї сексуальне насильство у будівлі Сенату США. Байден категорично заперечив ці звинувачення.

"Ні, це неправда. Я однозначно заявляю, що це ніколи не відбувалося", — відреагував Байден.

У 2023 році Рід заявила, що отримує погрози у США, і переїхала до Росії. Там вона звернулася до Путіна з проханням про громадянство, зробивши це під час пресконференції, організованої державним пропагандистським ресурсом "Россия сегодня". Після переїзду Рід почала співпрацювати з російським телеканалом RT, відкрито підтримуючи пропаганду Кремля.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про відомого американського актора Стівена Сігала, який отримав російське громадянство.

Також "Коментарі" писали про те, як Росія за мільйон рублів купила українську спортсменку.