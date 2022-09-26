Путин дал Сноудену гражданство России: подробности

Глава Кремля дал гражданство России бывшему работнику Агентства национальной безопасности Эдварду Сноудену. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, соответствующий документ появился на сайте.

Эдвард Сноуден (фото из открытых источников)

Сноуден оказался среди людей, получивших гражданство РФ.

"Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 в Соединенных Штатах Америки", — говорится в сообщении.

Известно, что в 2013 году Эдвард Сноуден обнародовал секретные данные о программах АНБ, следивших за американцами. А потом он бежал в Россию. В США он может попасть за решетку на 30 лет за то, что передал журналистам секретную информацию.

В 2014 году в России он получил вид на жительство. В 2020 году для получения русского гражданства подал документы.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что две страны ЕС выступают против санкционных ограничений на цену российской нефти. Европейский Союз уже несколько месяцев разрабатывает проект ограничения цен на российскую нефть. Ранее против такого решения выступала Венгрия, а недавно к ней прибавился Кипр. ЕС стремится ужесточить санкции против Российской Федерации, особенно после того, как на прошлой неделе Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины, российские военные начали проводить незаконный референдум о присоединении к РФ. Также на решение Европейского Союза ускорить рассмотрение проекта об уменьшении цены на российские энергоресурсы повлияла новость о найденных массовых захоронениях украинцев в Изюме. По данным экспертизы, большинство тел имеют следы пыток.

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