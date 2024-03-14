Путин дал задачу создать в космосе ядерную энергетическую установку: какой план у Кремля

Президент РФ Владимир Путин председательствовал на совещании с членами российского правительства. Одна из обсуждаемых тем — это создание ядерной энергетической установки в пространствах космоса, которую Путин называет приоритетной.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом информируют российские СМИ, ссылаясь на выступление главы РФ. Хозяин Кремля отметил, что работы на этом направлении, прежде всего, должны быть обеспечены финансированием.

"Создание ядерной энергетической установки в космосе — приоритетное направление. Оно должно быть обеспечено финансированием", — подчеркнул президент РФ.

Он дал поручение правительству выделить эту тему особенно, чтобы в дальнейшем, в ближайшем будущем, ядерную энергетическую установку в пространствах космоса можно было использовать "для решения тех задач, которые могут и должны решаться с помощью этих технологий". Еще Путин дал поручение разобраться с комплексом сопутствующих вопросов, которые могут помешать созданию этой установки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Bild раскрыл цели Путина , что он на самом деле подразумевает под "переговорами". Аналитики немецкого таблоида "Bild" проанализировали сказанное Путиным в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Российский диктатор сказал, что его не интересует вести переговоры только потому, что у кого патроны заканчиваются.

Обозреватель издания Филипп Пятов выразил мнение, что Владимир Путин ясно дал понять: Россия использует каждую военную слабость для нападения и достижения целей – уничтожение Украины и порабощение украинского народа. Пятов отметил, что сейчас Украина терпит неудачу на нескольких фронтах из-за того, что получает недостаточно оружия и боеприпасов и по логике некоторых политиков в таких условиях Путин должен быть готов к переговорам.

