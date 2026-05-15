Путин делает ставку на военных преступников: какое повышение получил командир из Авдеевки

Российский диктатор Владимир Путин продолжает формировать новую управленческую элиту из участников войны против Украины, включая командиров, подразделения которых связывают с военными преступлениями. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Владимир Путин.

В центре внимания оказался российский офицер Шуваев, который ранее командовал подразделениями, участвовавшими в боях за Северодонецк, Лисичанск и Авдеевку. По данным экспертов, именно части под его руководством неоднократно обвинялись в жестоком обращении с украинскими пленными и внесудебных казнях.

Во время боев за Авдеевку Шуваев возглавлял 1-ю мотострелковую бригаду российской армии. Это подразделение, как отмечают аналитики, фигурировало в многочисленных сообщениях о расстрелах украинских военнопленных и других нарушениях международного гуманитарного права.

Несмотря на это, Кремль продвигает таких офицеров по карьерной лестнице через программу "Время героев". Этот проект направлен на интеграцию ветеранов войны в органы власти – от муниципального уровня до федеральных структур.

По мнению аналитиков ISW, назначение Шуваева является частью долгосрочной стратегии Путина по милитаризации российской государственной системы. Кремль делает ставку на лояльных силовиков и ветеранов войны, стремясь усилить поддержку войны внутри страны и укрепить контроль над обществом.

Эксперты предупреждают, что подобная кадровая политика может привести к дальнейшему усилению влияния военных на внутреннюю политику России. Одновременно это демонстрирует, что участие в войне против Украины становится для многих российских офицеров не угрозой ответственности, а социальным лифтом и способом попасть в ближайшее окружение власти.

