Головна Новини Світ Росія Путін робить ставку на військових злочинців: яке підвищення отримав командир із Авдіївки
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін робить ставку на військових злочинців: яке підвищення отримав командир із Авдіївки

Офіцер, чиї підрозділи звинувачують у розстрілах полонених, став частиною нової еліти Кремля

15 травня 2026, 08:20
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін продовжує формувати нову управлінську еліту з учасників війни проти України, включаючи командирів, підрозділи яких пов'язують із військовими злочинами. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У центрі уваги опинився російський офіцер Шуваєв, який раніше командував підрозділами, які брали участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Авдіївку. За даними експертів, саме частини під його керівництвом неодноразово звинувачувалися у жорстокому поводженні з українськими полоненими та позасудовими стратами.

Під час боїв за Авдіївку Шуваєв очолював 1-у мотострілецьку бригаду російської армії. Цей підрозділ, як зазначають аналітики, фігурував у численних повідомленнях про розстріли українських військовополонених та інші порушення міжнародного гуманітарного права.

Незважаючи на це, Кремль просуває таких офіцерів кар'єрними сходами через програму "Час героїв". Цей проект спрямовано інтеграцію ветеранів війни до органів влади – від муніципального рівня до федеральних структур.

На думку аналітиків ISW, призначення Шуваєва є частиною довгострокової стратегії Путіна щодо мілітаризації російської державної системи. Кремль робить ставку на лояльних силовиків та ветеранів війни, прагнучи посилити підтримку війни всередині країни та зміцнити контроль над суспільством.

Експерти попереджають, що подібна кадрова політика може призвести до подальшого посилення впливу військових на внутрішню політику Росії. Водночас це демонструє, що участь у війні проти України стає для багатьох російських офіцерів не загрозою відповідальності, а соціальним ліфтом та способом потрапити до найближчого оточення влади.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-14-2026/
