Путин доигрался: что произошло в РФ из-за украинских атак

Российский рынок топлива столкнулся с нарастающим дефицитом бензина на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и проблем с производством. Как сообщает The Moscow Times, ситуация особенно обостряется перед началом летнего сезона, когда спрос на топливо традиционно резко возрастает.

Топливный кризис в РФ.

Во время биржевых торгов 8 мая объем продаж бензина в РФ сократился почти на 6% по сравнению с предыдущим днем и составил 32,64 тысячи тонн. Наиболее заметно просели поставки бензина марки АИ-92 – сразу на 8,9%, до 20,34 тысячи тонн. При этом продажи более дорогого АИ-95 немного выросли, что эксперты связывают с приближением сезона отпусков и увеличением числа поездок на автомобилях, рассчитанных именно на этот вид топлива.

Российские аналитики уже признают: на рынке сформировался дефицит АИ-95. Причинами называют внеплановые ремонты на крупных НПЗ, снижение объемов переработки нефти и последствия атак на энергетическую инфраструктуру. В результате нефтяные компании вынуждены перераспределять ресурсы и в первую очередь снабжать собственные сети АЗС, ограничивая поставки на биржу.

Эксперт компании "Пролеум" Андрей Дьяченко заявил, что объемы первичной переработки нефти заметно ниже запланированных показателей. По его словам, российские нефтяники фактически оказались перед выбором – какой именно вид бензина поддерживать в производстве.

Несмотря на тревожные сигналы, эксперты пока не называют ситуацию критической. По их оценкам, запасы топлива на АЗС сейчас лишь на 7-10% ниже прошлогодних уровней. Однако участники рынка предупреждают: ремонты НПЗ могут затянуться более чем на месяц, а сроки поставок уже выросли на несколько недель. Это мешает формированию резервов и повышает риск серьезного дефицита топлива уже летом.

