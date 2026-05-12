logo

BTC/USD

80789

ETH/USD

2290.36

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

51.72

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин доигрался: что произошло в РФ из-за украинских атак
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин доигрался: что произошло в РФ из-за украинских атак

Кремль теряет топливный резерв: поставки сокращаются, ремонты затягиваются, а рынок готовится к дефициту уже летом

12 мая 2026, 13:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский рынок топлива столкнулся с нарастающим дефицитом бензина на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам и проблем с производством. Как сообщает The Moscow Times, ситуация особенно обостряется перед началом летнего сезона, когда спрос на топливо традиционно резко возрастает.

Путин доигрался: что произошло в РФ из-за украинских атак

Топливный кризис в РФ. Фото: из открытых источников

Во время биржевых торгов 8 мая объем продаж бензина в РФ сократился почти на 6% по сравнению с предыдущим днем и составил 32,64 тысячи тонн. Наиболее заметно просели поставки бензина марки АИ-92 – сразу на 8,9%, до 20,34 тысячи тонн. При этом продажи более дорогого АИ-95 немного выросли, что эксперты связывают с приближением сезона отпусков и увеличением числа поездок на автомобилях, рассчитанных именно на этот вид топлива.

Российские аналитики уже признают: на рынке сформировался дефицит АИ-95. Причинами называют внеплановые ремонты на крупных НПЗ, снижение объемов переработки нефти и последствия атак на энергетическую инфраструктуру. В результате нефтяные компании вынуждены перераспределять ресурсы и в первую очередь снабжать собственные сети АЗС, ограничивая поставки на биржу.

Эксперт компании "Пролеум" Андрей Дьяченко заявил, что объемы первичной переработки нефти заметно ниже запланированных показателей. По его словам, российские нефтяники фактически оказались перед выбором – какой именно вид бензина поддерживать в производстве.

Несмотря на тревожные сигналы, эксперты пока не называют ситуацию критической. По их оценкам, запасы топлива на АЗС сейчас лишь на 7-10% ниже прошлогодних уровней. Однако участники рынка предупреждают: ремонты НПЗ могут затянуться более чем на месяц, а сроки поставок уже выросли на несколько недель. Это мешает формированию резервов и повышает риск серьезного дефицита топлива уже летом.

Читайте также на портале "Комментарии" — "перемирие" Путина оказалось ловушкой: для чего Россия использовала паузу.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/05/12/v-rossii-voznik-defitsit-benzina-iz-za-ukrainskih-atak-na-neftezavodi-a195013
Теги:

Новости

Все новости