Путін догрався: що сталося в РФ через українські атаки

Російський ринок палива зіткнувся з дефіцитом бензину, що наростає, на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах і проблем з виробництвом. Як повідомляє The Moscow Times, ситуація особливо загострюється перед початком літнього сезону, коли попит на пальне традиційно різко зростає.

Паливна криза у РФ.

Під час біржових торгів 8 травня обсяг продажу бензину в РФ скоротився майже на 6% порівняно з попереднім днем і становив 32,64 тисячі тонн. Найбільш помітно просіли поставки бензину марки АІ-92 – відразу на 8,9%, до 20,34 тисяч тонн. При цьому продаж дорожчого АІ-95 трохи зріс, що експерти пов'язують із наближенням сезону відпусток та збільшенням кількості поїздок на автомобілях, розрахованих саме на цей вид палива.

Російські аналітики вже визнають: на ринку сформувався дефіцит АІ-95. Причинами називають позапланові ремонти на великих НПЗ, зниження обсягів переробки нафти та наслідки атак на енергетичну інфраструктуру. В результаті нафтові компанії змушені перерозподіляти ресурси і насамперед постачати власні мережі АЗС, обмежуючи постачання на біржу.

Експерт компанії "Пролеум" Андрій Дьяченко заявив, що обсяги первинної переробки нафти помітно нижчі від запланованих показників. За його словами, російські нафтовики фактично опинилися перед вибором — який саме вид бензину підтримувати у виробництві.

Незважаючи на тривожні сигнали, експерти поки що не називають ситуацію критичною. За їх оцінками, запаси палива на АЗС зараз лише на 7-10% нижчі за минулорічні рівні. Проте учасники ринку попереджають: ремонти НПЗ можуть затягнутися більш як на місяць, а терміни постачання вже зросли на кілька тижнів. Це заважає формуванню резервів та підвищує ризик серйозного дефіциту палива вже влітку.

