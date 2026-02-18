Путин довел РФ до невиданной беды: кремлевская пропагагнда откровенно паникует из-за "идеального шторма"

В преддверии четвертого года полномасштабной войны Россия оказалась в крайне опасной ситуации. Страна стоит на пороге того, что Максим Калашников, известный российский Z-блогер и самопровозглашенный "раздосадованный патриот", называет "идеальным штормом", когда многочисленные проблемы одновременно сливаются в один серьезный кризис.

Фото: из открытых источников

"Это уже кризис государственности РФ. Создается 'идеальный шторм' в ходе тупо затянутой войны. Все кризисы сходятся в параллакс. Война стала погибшей трясиной... Теперь будет жестокий шторм. Беда надвигается", — пишет Калашников в своем блоге.

Комментируя блокировку популярного мессенджера Telegram в России, блоггер выразил убеждение, что власти усиливают цензуру на фоне подготовки к "непопулярным решениям". По его словам, Кремль стремится ограничить возможности граждан координировать действия, чтобы предотвратить масштабные протесты. К таким решениям он относит возможную новую массовую мобилизацию для "прикосновения Украины", конфискацию банковских вкладов или подписание капитуляционного соглашения о мире. На фоне развивающегося системного кризиса каждый из этих шагов может повлечь за собой взрывные последствия. Калашников даже предполагает, что Россия рискует повторить судьбу бывшей Российской империи или СССР.

"В случае обвала экономики не поможет ни одна отрубка Telegram и связи вообще. Начнут распадаться и 'элита', и силовые структуры", — подчеркивает он, отмечая угрозу полного внутреннего коллапса.

Портал "Комментарии" уже писал , что в швейцарской Женеве 17-18 февраля проходит очередной раунд мирных переговоров с участием делегаций Украины, США и России, где среди важных тем может фигурировать и вопрос возможного энергетического перемирия между сторонами. Эти двусторонние встречи, модерируемые Вашингтоном, имеют целью найти решения, которые могут приблизить к прекращению войны, в частности в аспектах безопасности и гуманитарии.