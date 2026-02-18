logo_ukra

Путін довів РФ до небаченої біди: кремлівська пропагагнда відверто панікує через "ідеальний шторм"
Путін довів РФ до небаченої біди: кремлівська пропагагнда відверто панікує через "ідеальний шторм"

Відомий російський Z-блогер Максим Калашніков передбачає для країни "ідеальний шторм" через провал війни проти України

18 лютого 2026, 11:25
Автор:
Клименко Елена

Напередодні четвертого року повномасштабної війни Росія опинилася у вкрай небезпечній ситуації. Країна стоїть на порозі того, що Максим Калашніков, відомий російський Z-блогер і самопроголошений "розсерджений патріот", називає "ідеальним штормом", коли численні проблеми одночасно зливаються в одну серйозну кризу.

Путін довів РФ до небаченої біди: кремлівська пропагагнда відверто панікує через "ідеальний шторм"

Фото: з відкритих джерел

"Це вже криза державності РФ. Складається 'ідеальний шторм' в ході тупо затягнутої війни. Всі кризи сходяться в паралакс. Війна стала загиблою трясовиною… Тепер буде жорстокий шторм. Біда насувається", — пише Калашніков у своєму блозі. 

Коментуючи блокування популярного месенджера Telegram у Росії, блогер висловив переконання, що влада посилює цензуру на тлі підготовки до "непопулярних рішень". За його словами, Кремль прагне обмежити можливості громадян координувати дії, щоб запобігти масштабним протестам. До таких рішень він відносить можливу нову масову мобілізацію для "дотискання України", конфіскацію банківських вкладів чи підписання капітуляційної угоди про мир. На тлі розвиваючоїся системної кризи кожен із цих кроків може спричинити вибухові наслідки. Калашніков навіть припускає, що Росія ризикує повторити долю колишньої Російської імперії або СРСР.

"У разі обвалу економіки не допоможе жодне відрубування Telegram і зв'язку взагалі. Почнуть розпадатися і 'еліта', і силові структури", — підкреслює він, наголошуючи на загрозі повного внутрішнього колапсу.

Портал "Коментарі" вже писав, що у швейцарській Женеві 17–18 лютого проходить черговий раунд мирних переговорів за участю делегацій України, США та Росії, де серед важливих тем може фігурувати і питання можливого енергетичного перемир’я між сторонами. Ці двосторонні зустрічі, що модеруються Вашингтоном, мають на меті знайти рішення, які можуть наблизити до припинення війни, зокрема в аспектах безпеки та гуманітарії.  



