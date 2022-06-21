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Путин едет спасать ситуацию: зачем диктатор РФ вылетает в Минск – какой ультиматум озвучит Лукашенко

Президенту России крайне необходимо, чтобы Беларусь открыла второй фронт, отметил военный эксперт Олег Жданов

сегодня, 18:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Последнее время первые лица РФ зачастили в Беларусь. В Беларуси побывал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Теперь с очередным визитом в Минск собирается и президент России Владимир Путин. Этот визит не случайный, это очередная попытка дожать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы тот дал команду белорусской армии вступить в войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал популярный украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

Путин едет спасать ситуацию: зачем диктатор РФ вылетает в Минск – какой ультиматум озвучит Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

По мнению военного аналитика, нет никаких других целей визита Путина в Беларусь. Цель № 1 – это заставит Лукашенко принять его требования. Путин едет дожимать Лукашенко. 

Олег Жданов отметил, судя по тому, что происходит на поле боя в Украине, Россия выдыхается и как бы украинским военным не было тяжело на Донбассе, видно, что уже нет той наступательной машины, которая была в первые месяцы войны, даже в том самом апреле-мае. У россиян сегодня нет оперативного резерва и нужно время для его создания.

Военный специалист считает, что Москве крайне необходимо, чтобы белорусы открыли второй фронт, начали боевые действия в другом конце Украины. Таким образом часть украинских сил будет завязана на северном востоке, тогда россиянам получится оттянуть наши войска.

Жданов также обратил внимание ещё и на тот факт, что Лукашенко активно начал искать поддержку Запада. Возможно это тоже стало причиной такого внезапного визита Путина. Вот он решил на месте разобраться и предупредить Лукашенко, что нельзя увиливать. Путин попытается Лукашенко "замазать кровью и вынудить вступить в эту войну". 

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qmOIhiPnfVY&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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