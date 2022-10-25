Путин еще думает: кого Россия может отправить на G20

В сообщении говорится, что одним из возможных кандидатов может стать премьер-министр Михаил Мишустин. Несмотря на то, что официального решения из Кремля нет, он с высокой вероятностью может возглавить российскую делегацию.

Глава Кремля может не поехать на саммит G20, который должен начаться на Бали 15 ноября. Пока нет официального решения Путина, но в СМИ уже появились вероятные предположения, кто из российских чиновников может его заменить. Одну из версий опубликовали в Tелаграм-канале Baza .

"Решение о том, кто возглавит делегацию РФ на саммите "двадцатки" в Индонезии, еще не принято", — в очередной раз заявляет спикер Путина Дмитрий Песков.

Авторы сообщения утверждают, что Путин не полетит на Бали, ведь об этом говорят его комментарии, хотя и косвенные. Также российский президент не посетит форум лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Бангкоке 18-19 ноября, сразу после саммита "двадцатки".

"На АТЭС у президента были планы лететь сразу после G-20. Но на "двадцатке" что делать? С Байденом говорить сейчас не о чем. А в фарсе с Зеленским участвовать нет смысла", — сообщил анонимный источник из администрации президента РФ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден ответил, есть ли смысл встречаться с Путиным на саммите G20 . Президент США Джо Байден не видит смысла проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии в ноябре. Об этом американский президент заявил в интервью CNN. Джо Байден отметил, на сегодняшний день нет "веских причин" для встречи с Путиным. При этом глава Белого дома предположил, что переговоры с президентом России могут состояться, но зависит от того, какую тему предложат для разговора.