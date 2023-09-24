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Путин этого не предусмотрел: новая проблема в России

Расходы на войну в Украине для Путина оказались больше, чем ожидал президент России.

сегодня, 10:44
Автор:
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Slava Kot
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Следствия российского вторжения в Украину заставляют перестраивать российскую экономику и изменить приоритеты финансирования. Кремль намерен значительно увеличить расходы на оборонную сферу в следующем году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Путин этого не предусмотрел: новая проблема в России

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно проектам планов бюджета РФ расходы на русскую армию возрастут до 6% от общего ВВП России. Таким образом, каждый 16 рубль в российской экономике будет попадать на военные нужды.


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"Это свидетельствует об изменении приоритетов правительства перед лицом войны, несущей огромные финансовые потери, конца не видно", — отмечает издание Bloomberg.

В денежных суммах это означает, что Кремль увеличивает расходы на армию до почти 11 трлн рублей в 2024 году, что вдвое больше, чем в 2023 году. И в три раза больше, чем в 2021 году, прежде чем Путин напал на Украину. Помимо расходов на "оборонительную сферу" Россия также увеличивает размер секретных расходов. Они вырастут до 11,1 трлн. рублей. Таким образом, в России в 2024 году военные расходы превысят социальные, на которые заложено 7,5 трлн рублей. Это происходит в условиях подготовки Кремля к мартовским президентским выборам и в то время когда экономика РФ находится под давлением беспрецедентных международных санкций.

Интересно, что в своих прогнозах правительство РФ ожидает увеличения поступления денежных средств на 22% по сравнению с 2023 годом, то есть на 35 трлн рублей. Такие прогнозы Россия делает, несмотря на санкции и постоянные расходы на войну.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главе ГУР Буданове, который рассказал, что огорчит Путина.

Также "Комментарии" писали об украинском историке, который рассказал, что будет с Россией после войны.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-22/russia-plans-huge-defense-spending-hike-in-2024-as-war-drags-on
Теги:
comments

Обсуждения

Іванович

сегодня, 10:41

"попри санкції" тисячі державних та приватних фірм зон євро-баксів-рупій-юаней збільшують об'єми надходженнь до бюджету рф - там буде на що повоювати!


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