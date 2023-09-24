Путин этого не предусмотрел: новая проблема в России

Следствия российского вторжения в Украину заставляют перестраивать российскую экономику и изменить приоритеты финансирования. Кремль намерен значительно увеличить расходы на оборонную сферу в следующем году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Согласно проектам планов бюджета РФ расходы на русскую армию возрастут до 6% от общего ВВП России. Таким образом, каждый 16 рубль в российской экономике будет попадать на военные нужды.

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"Это свидетельствует об изменении приоритетов правительства перед лицом войны, несущей огромные финансовые потери, конца не видно", — отмечает издание Bloomberg.

В денежных суммах это означает, что Кремль увеличивает расходы на армию до почти 11 трлн рублей в 2024 году, что вдвое больше, чем в 2023 году. И в три раза больше, чем в 2021 году, прежде чем Путин напал на Украину. Помимо расходов на "оборонительную сферу" Россия также увеличивает размер секретных расходов. Они вырастут до 11,1 трлн. рублей. Таким образом, в России в 2024 году военные расходы превысят социальные, на которые заложено 7,5 трлн рублей. Это происходит в условиях подготовки Кремля к мартовским президентским выборам и в то время когда экономика РФ находится под давлением беспрецедентных международных санкций.

Интересно, что в своих прогнозах правительство РФ ожидает увеличения поступления денежных средств на 22% по сравнению с 2023 годом, то есть на 35 трлн рублей. Такие прогнозы Россия делает, несмотря на санкции и постоянные расходы на войну.

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