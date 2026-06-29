Война, которую Владимир Путин начал против Украины, надеясь на скорую победу, затянулась и принесла России неожиданные последствия. Украинские дроны теперь доходят до Москвы, а ежегодный триумфальный парад на 9 мая превратился в бледную тень прошлых лет без танков и иностранных лидеров. Это не просто военные неудачи, а симптомы более глубоких страхов, разъедающих кремлевский режим изнутри. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой самый страх Путина в войне против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что самый большой страх Путина связан с потерей контроля над политической системой России. Именно этим можно объяснить стремление избегать решений, которые могут спровоцировать масштабное недовольство, продолжая войну. Скорее всего, Кремль и дальше будет совмещать военное давление с информационной кампанией, пытаясь убедить российское общество, что ситуация находится под контролем. Если экономические трудности будут усугубляться, а украинские удары по важным объектам будут продолжаться, риски для внутренней стабильности России будут постепенно расти. Это не означает быстрых политических изменений, но именно внутренний фактор может стать главным ограничением для дальнейших решений.

Чат-бот Gemini предполагает, что наибольшей угрозой для российского диктатора является утрата внутреннего контроля и страх перед мятежом собственной элиты. Российская политическая и бизнес-элита все яснее осознает бесперспективность и саморазрушение нынешнего курса. Недовольство внутри системы будет продолжать скапливаться параллельно с истощением ресурсов для ведения войны. Путин будет пытаться заморозить конфликт или прибегнуть к новым гибридным провокациям против стран НАТО для отвлечения внимания. Однако внутренний раскол неотвратим. В последующие годы критическое падение уровня жизни и очевидная недостижимость военных целей спровоцируют либо масштабный кризис доверия, либо скрытый переворот, где инициаторами выступят силовые структуры. Режим упадет изнутри под давлением ошибок.

Чат-бот Deepseek отмечает, что наибольший страх Путина – это не поражение на поле боя как таковое, а потеря контроля над собственной страной и собственным окружением. В ближайшей перспективе Путин постарается не просто выиграть время, а переформатировать войну на более длительный конфликт в надежде на изменение геополитической ситуации. Его паранойя будет расти, как и его зависимость от силовых структур, что еще больше будет изолировать его от реальности. Он будет продолжать запугивать собственное население и элиты, чтобы предотвратить любые попытки переворота. Однако эта стратегия порочна: она лишь углубляет внутренние противоречия, ускоряя экономический упадок. Быстрого падения режима, вероятно, не произойдет, но война все больше будет превращаться в борьбу Путина за собственное политическое выживание, что является его величайшей уязвимостью и главным двигателем дальнейших рисков.

Все три чат-боты сходятся в главном: наибольший страх Путина заключается не столько в военном поражении, сколько в потере контроля над ситуацией внутри России. Искусственный интеллект показывает, что затягивание войны, экономические трудности, недовольство элит и рост зависимости Кремля от силовых структур равномерно увеличивают внутренние опасности для режима.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Путин решится на удар ядерным оружием по Украине.



