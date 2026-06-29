Путін цього не витримає: названо найбільший страх лідера РФ у війні проти України

Війна, яку Володимир Путін розпочав проти України, сподіваючись на швидку перемогу, затягнулася і принесла Росії неочікувані наслідки. Українські дрони тепер сягають Москви, а щорічний тріумфальний парад на 9 травня перетворився на бліду тінь минулих років без танків та іноземних лідерів. Це не просто військові невдачі, а симптоми глибших страхів, що роз'їдають кремлівський режим зсередини. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, який найбільший страх Путіна у війні проти України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найбільший страх Путіна пов'язаний із втратою контролю над політичною системою Росії. Саме цим можна пояснити прагнення уникати рішень, які можуть спровокувати масштабне невдоволення, водночас продовжуючи війну. Найімовірніше, Кремль і надалі поєднуватиме військовий тиск з інформаційною кампанією, намагаючись переконати російське суспільство, що ситуація перебуває під контролем. Якщо економічні труднощі поглиблюватимуться, а українські удари по важливих об'єктах триватимуть, ризики для внутрішньої стабільності Росії поступово зростатимуть. Це не означає швидких політичних змін, однак саме внутрішній фактор може стати головним обмеженням для подальших рішень

Чат-бот Gemini припускає, що найбільшою загрозою для російського диктатора є втрата внутрішнього контролю та страх перед заколотом власної еліти. Російська політична та бізнесова еліта дедалі чіткіше усвідомлює безперспективність та саморуйнівність нинішнього курсу. Невдоволення всередині системи продовжуватиме накопичуватися паралельно з виснаженням ресурсів для ведення війни. Путін намагатиметься заморозити конфлікт або вдасться до нових гібридних провокацій проти країн НАТО задля відволікання уваги. Проте внутрішній розкол є невідворотним. Протягом наступних років критичне падіння рівня життя та очевидна недосяжність воєнних цілей спровокують або масштабну кризу довіри, або прихований переворот, де ініціаторами виступлять силові структури. Режим впаде зсередини під тиском власних помилок.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найбільший страх Путіна – це не поразка на полі бою як така, а втрата контролю над власною країною та власним оточенням. У найближчій перспективі Путін намагатиметься не просто виграти час, а переформатувати війну на більш тривалий конфлікт, сподіваючись на зміну геополітичної ситуації. Його параноя зростатиме, як і його залежність від силових структур, що ще більше ізолюватиме його від реальності. Він продовжуватиме залякувати власне населення та еліти, аби запобігти будь-яким спробам перевороту. Проте, ця стратегія є порочною: вона лише поглиблює внутрішні протиріччя, прискорюючи економічний занепад. Швидкого падіння режиму, ймовірно, не станеться, але війна все більше перетворюватиметься на боротьбу Путіна за власне політичне виживання, що є його найбільшою вразливістю та головним рушієм подальших ризиків.

Усі три чат-боти сходяться в головному: найбільший страх Путіна полягає не стільки у військовій поразці, скільки у втраті контролю над ситуацією всередині Росії. Штучний інтелект вказує, що затягування війни, економічні проблеми, невдоволення еліт і зростання залежності Кремля від силових структур поступово посилюють внутрішні ризики для режиму.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Путін зважиться на удар ядерною зброєю по Україні.



