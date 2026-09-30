Путин фатально ошибся: этот просчет будет дорого стоить Кремлю

Россия пятый год ведет кровопролитную, жестокую войну против Украины. И все это время спикеры Кремля заявляют о необходимости достичь всех целей "СВО". При этом РФ бросает в войну все больше людей и денег, а в результате не захватили даже Донбасс. Портал "Комментарии" узнал у искусственного интеллекта, какую главную ошибку допустила РФ в войне против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

По версии чат-бота Gemini, роковым просчетом Кремля стало фундаментальное непонимание самой сущности украинского общества. Модель ИИ считает, что в феврале 2022 года российское руководство стало жертвой собственной пропаганды и поверило в миф об "одном народе", искусственности украинской государственности и быстром параличе власти.

Расчет, по этой версии, был на молниеносную операцию: скорый захват Киева, бегство руководства Украины и установление лояльной Москве власти. Однако миллионы украинцев, как отмечает Gemini, добровольно встали на защиту страны.

Этот просчет, по мнению чат-бота, повлек за собой другие ошибки: недооценку поддержки Запада, санкционные последствия и риски длительной войны. В результате, утверждает Gemini, попытка уничтожить Украину способствовала консолидации украинской политической нации.

Чат-бот Grok называет главной ошибкой России недооценку Украины. По его версии, Путин рассчитывал, что Киев упадет через несколько дней, а украинское общество не будет оказывать длительное сопротивление.

Но этот сценарий не сбылся. Украинцы мобилизовались, армия сопротивлялась, а западные страны начали поддерживать Украину. Война, которую русское руководство рассчитывало завершить быстро, превратилась в затяжное противостояние.

Grok называет это не только провалом разведки, но и системной ошибкой в восприятии Украины. По его мнению, Россия исходила из предположения о слабости и расколе украинского общества, но столкнулась с готовностью сопротивляться.

Чат-бот DeepSeek также говорит о фундаментальной ошибке в понимании сущности войны. По его оценке Москва готовилась к молниеносной операции по захвату территории, тогда как получила длительную войну за существование украинской нации.

Модель ИИ отмечает, что Кремль рассчитывал на скорейшее установление контроля над Украиной. В то же время, многолетняя пропаганда создала в России представление о чрезвычайной силе собственной армии, а коррупция, по оценке DeepSeek, негативно повлияла на ее готовность к реальному сопротивлению.

В результате вместо скорой победы Россия получила войну на истощение. DeepSeek отдельно подчеркивает: попытка сломать украинскую идентичность, напротив, могла способствовать ее укреплению.

Все три чат-бота сходятся в одном: Кремль недооценил Украину и рассчитывал на скорый результат. Различие – в объяснении причин. Gemini акцентирует на мифе об "одном народе" и недооценке западной реакции, Grok — на системном имперском самомнении, а DeepSeek — на неправильной оценке готовности Украины к длительной войне.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Путин резко изменил планы по Украине.



