Путин формирует "новую элиту нации": какие цели скрывает Кремль под мнимой заботой

В России снова вспомнили о так называемых "героях СВО". В целом, участников войны против Украины Кремль планировал превратить в дешевую рабочую силу. Члены совета по правам человека заявили, что вернувшихся с фронта военных нужно отправлять "строить новую сибирскую Россию". Однако некоторым "героям" может повезти.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Российский лидер Владимир Путин, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, снова заговорил об участниках войны против Украины как "новой элите нации". Он лично призвал лидеров фракций Госдумы РФ активно выдвигать "героев" на руководящие должности.

В Центре отметили, что российская пропаганда заметно активизировала раскрутку путинской программы "время героев" во время региональных выборов 12-14 сентября и накануне выборов в Госдуму РФ в 2026 году.

Аналитики ЦПД отметили, что пропагандисты пытаются представить эту программу в качестве примера "заботы государства о ветеранах" и появления новых социальных лифтов благодаря так называемой "СВО". Однако на самом деле главная цель путинской программы – превратить представительные органы власти в полностью послушных винтиков, абсолютно лояльных Путину.

"Все участники программы проходят жесткий отбор на лояльность и отсутствие политических амбиций. В случае попадания в Госдуму они будут полностью зависимы от Кремля, ведь только ему будут обязаны своим карьерным ростом", — убеждены в ЦПД.

