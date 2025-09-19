logo

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин формирует "новую элиту нации": какие цели скрывает Кремль под мнимой заботой
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин формирует "новую элиту нации": какие цели скрывает Кремль под мнимой заботой

Какую цель действительно преследует Кремль, внедряя путинскую программу

19 сентября 2025, 13:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В России снова вспомнили о так называемых "героях СВО". В целом, участников войны против Украины Кремль планировал превратить в дешевую рабочую силу. Члены совета по правам человека заявили, что вернувшихся с фронта военных нужно отправлять "строить новую сибирскую Россию". Однако некоторым "героям" может повезти.

Путин формирует "новую элиту нации": какие цели скрывает Кремль под мнимой заботой

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Российский лидер Владимир Путин, как сообщили в Центре противодействия дезинформации, снова заговорил об участниках войны против Украины как "новой элите нации". Он лично призвал лидеров фракций Госдумы РФ активно выдвигать "героев" на руководящие должности.

В Центре отметили, что российская пропаганда заметно активизировала раскрутку путинской программы "время героев" во время региональных выборов 12-14 сентября и накануне выборов в Госдуму РФ в 2026 году.

Аналитики ЦПД отметили, что пропагандисты пытаются представить эту программу в качестве примера "заботы государства о ветеранах" и появления новых социальных лифтов благодаря так называемой "СВО". Однако на самом деле главная цель путинской программы – превратить представительные органы власти в полностью послушных винтиков, абсолютно лояльных Путину.

"Все участники программы проходят жесткий отбор на лояльность и отсутствие политических амбиций. В случае попадания в Госдуму они будут полностью зависимы от Кремля, ведь только ему будут обязаны своим карьерным ростом", — убеждены в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России в 2025 году фиксируют пессимистическую тенденцию — российские туристы стали больше экономить в путешествиях по регионам. В предыдущие годы туристы пытались заплатить сразу за все, брали трехразовое питание или все inclusive, чтобы не думать о расходах на месте. Однако в 2025 году существенно возросло количество тех бронирований, где либо отели без питания, либо апарт-отели.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02FAg5iEmSz1ErE9BotDreQtJ5LVjXWb9JkRrAS7Ti4pqRHrVHNgG9HcuUmPWEx7xQl
Теги:

Новости

Все новости