logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін формує “нову еліту нації”: які цілі приховує Кремль під уявною турботою
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін формує “нову еліту нації”: які цілі приховує Кремль під уявною турботою

Яку мету насправді переслідує Кремль, впроваджуючи путінську програму

19 вересня 2025, 13:43
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Росії знову згадали про так званих “героїв СВО”. Загалом учасників війни проти України Кремль планував перетворити на дешеву робочу силу. Члени ради з прав людини заявили, що військових, які повернулися з фронту, потрібно відправляти “будувати нову сибірську Росію”. Однак деяким “героям” може пощастити. 

Путін формує “нову еліту нації”: які цілі приховує Кремль під уявною турботою

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Російський лідер Володимир Путін, як повідомили в Центрі протидії дезінформації, знову заговорив про учасників війни проти України як “нову еліту нації”. Він особисто закликав лідерів фракцій Держдуми РФ активно висувати “героїв” на керівні посади.

У Центрі зазначили, що російська пропаганда помітно активізувала розкрутуку  путінської програми “врємя гєроєв” під час регіональних виборів 12-14 вересня та напередодні виборів до Держдуми РФ у 2026 році.

Аналітики ЦПД зауважили, що пропагандисти намагаються представити цю програму як приклад “турботи держави про ветеранів” та появу нових соціальних ліфтів завдяки так званій “СВО”. Однак насправді головна мета путінської програми — перетворити представницькі органи влади на повністю слухняних гвинтиків, абсолютно лояльних до Путіна. 

“Всі учасники програми проходять жорсткий відбір на лояльність і відсутність політичних амбіцій. У разі потрапляння в Держдуму вони будуть повністю залежні від Кремля, адже тільки йому завдячуватимуть своїм кар’єрним зростанням”, — переконані в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Росії у 2025 році фіксують песимістичну тенденцію — російські туристи стали більше економити в подорожах регіонами.  У попередні роки туристи намагалися заплатити відразу за все, брали триразове харчування або all inclusive, щоб не думати про витрати на місці. Однак у 2025 році істотно зросла кількість тих бронювань, де або готелі без харчування, або апарт-готелі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02FAg5iEmSz1ErE9BotDreQtJ5LVjXWb9JkRrAS7Ti4pqRHrVHNgG9HcuUmPWEx7xQl
Теги:

Новини

Всі новини