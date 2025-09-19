Путін формує “нову еліту нації”: які цілі приховує Кремль під уявною турботою

У Росії знову згадали про так званих “героїв СВО”. Загалом учасників війни проти України Кремль планував перетворити на дешеву робочу силу. Члени ради з прав людини заявили, що військових, які повернулися з фронту, потрібно відправляти “будувати нову сибірську Росію”. Однак деяким “героям” може пощастити.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Російський лідер Володимир Путін, як повідомили в Центрі протидії дезінформації, знову заговорив про учасників війни проти України як “нову еліту нації”. Він особисто закликав лідерів фракцій Держдуми РФ активно висувати “героїв” на керівні посади.

У Центрі зазначили, що російська пропаганда помітно активізувала розкрутуку путінської програми “врємя гєроєв” під час регіональних виборів 12-14 вересня та напередодні виборів до Держдуми РФ у 2026 році.

Аналітики ЦПД зауважили, що пропагандисти намагаються представити цю програму як приклад “турботи держави про ветеранів” та появу нових соціальних ліфтів завдяки так званій “СВО”. Однак насправді головна мета путінської програми — перетворити представницькі органи влади на повністю слухняних гвинтиків, абсолютно лояльних до Путіна.

“Всі учасники програми проходять жорсткий відбір на лояльність і відсутність політичних амбіцій. У разі потрапляння в Держдуму вони будуть повністю залежні від Кремля, адже тільки йому завдячуватимуть своїм кар’єрним зростанням”, — переконані в ЦПД.

