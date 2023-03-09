Путин – главный источник политической психопатии России, - политолог

" Левада-центр " анализирует декларируемые ценности, которые очень зависят от готовности людей встраиваться в мейнстрим, рассказал политолог Дмитрий Орешкин, пишут "Комментарии". По его мнению, используемый социологами консервативный, проверенный временем подход к опросам имеет свои преимущества, но не лишен определенных недостатков.



Путин идет по пути Гитлера. Фото Укринформ

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"Возьмем, например, такой показатель, – говорит он. – Согласно опросу, только 10% граждан считают выехавших за границу нормальными людьми, которые заслуживают понимания и сострадания, а половина респондентов уважают их за врагов. Труднее всего здесь, понять, является подлинным убеждением опрашиваемых или вызвано готовностью ответить так, как нужно, дать социально ожидаемый ответ. Словом, высказанные публично мнения порой очень неоднозначны". Это сродни "социологии отчаяния", считает Дмитрий Орешкин.

Как ему кажется, значительная часть общества хочет победы или по крайней мере прекращения мясорубки, но не видит, как этого можно достичь и приходит от этого в смятение.



"Простые объяснения, которые заключаются в том, что Путин допустил роковую ошибку, когда развязал войну против Украины, их не устраивают, – рассуждает он. – Ведь тогда это означает, что и они были неправы, поддержав войну. Однако признаться самим себе в этом большинство населения, полагаясь на социологические опросы, оказалось непосильной задачей. Поэтому они ищут правду в чем-то другом, чтобы не смотреть в зеркало. И с помощью услужливой пропаганды находят подсказку, за которую хватаются обеими руками: во всем виноваты коллективный Запад, пятая колонна, а заодно и те, кто бежал из страны от творящегося в ней безумия".

По словам политолога, чем очевиднее становится разрыв между реальностью и картинкой, которую рисует пропаганда, тем "с большей яростью мыслит общественное мнение". По его словам, в известном смысле это рейтинг отчаяния.

"А Путин вынужден будет и дальше раздувать истерию, потому что нет другого пути, земля из-под ног идет. Потому что чем хуже дела, тем выше уровень всеобщего разъярения. Здесь не до эмпатии. Тем более какая может быть эмпатия к тем, кто предатель?.. Это тоже заразно, как кликушество. В этом смысле Путин является основным источником политической психопатии".

Как констатирует Орешкин, в такой ситуации человек легко теряет свое лицо.

"Здесь неизбежно напрашиваются разные аналогии. Гитлер когда-то провозгласил: я освобождаю вас от разлагающей химеры именуемой совестью и моралью. Путин идет по тому же пути. В результате происходит, конечно, ужасная деградация социума", – резюмировал он.

"Комментарии" также писали о том, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, но он необязательно будет исполнен.

Как сообщал портал "Комментарии", руководитель оперативных служб Литвы Элегиус Паулавичюс рассказал, что Россия способна вести активные боевые действия против Украины два года.

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