Путин – главный источник политической психопатии России, - политолог

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Моесеенко Валентина
" Левада-центр " анализирует декларируемые ценности, которые очень зависят от готовности людей встраиваться в мейнстрим, рассказал политолог Дмитрий Орешкин, пишут "Комментарии". По его мнению, используемый социологами консервативный, проверенный временем подход к опросам имеет свои преимущества, но не лишен определенных недостатков.
Путин идет по пути Гитлера. Фото Укринформ
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"Возьмем, например, такой показатель, – говорит он. – Согласно опросу, только 10% граждан считают выехавших за границу нормальными людьми, которые заслуживают понимания и сострадания, а половина респондентов уважают их за врагов. Труднее всего здесь, понять, является подлинным убеждением опрашиваемых или вызвано готовностью ответить так, как нужно, дать социально ожидаемый ответ. Словом, высказанные публично мнения порой очень неоднозначны".
Это сродни "социологии отчаяния", считает Дмитрий Орешкин.
Как ему кажется, значительная часть общества хочет победы или по крайней мере прекращения мясорубки, но не видит, как этого можно достичь и приходит от этого в смятение.
По словам политолога, чем очевиднее становится разрыв между реальностью и картинкой, которую рисует пропаганда, тем "с большей яростью мыслит общественное мнение". По его словам, в известном смысле это рейтинг отчаяния.
Как констатирует Орешкин, в такой ситуации человек легко теряет свое лицо.
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