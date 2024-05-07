Путин готов к военной операции против НАТО: в контрразведке Польши сделали заявление

Российский диктатор Владимир Путин готов к небольшой военной операции против страны НАТО. Это может быть Нарва или шведский остров. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Dziennik Gazeta Prawna" заявил руководитель службы военной контрразведки Польши Ярослав Строжик.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В военной контрразведке Польши отметили, что все прогнозы относительно готовности России к потенциальному нападению на страну НАТО от аналитических центров базируются лишь на определенных предположениях, поскольку они не имеют полной информации.

"Путин, конечно, уже готов к какой-то мини-операции против одной из стран Балтии, например, чтобы войти в знаменитую Нарву. Или — высадиться на одном из шведских островов", — сказал Строжик.

В то же время намерения Путина останавливает позиция Запада. То, что Запад делает вместе для поддержки Украины, показывает ему, что в случае нападения на НАТО реакция Запада была бы еще большей, отметил Строжик.

Стоит отметить, что от Польши не первый раз звучат подобные заявления. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году. Он сослался на доклад немецких экспертов и таким образом аргументировал необходимость для стран Альянса увеличить расходы на оборону.

В то же время в Финляндии считают, что Россия слишком занята наступлением в Украине, чтобы думать об агрессии против НАТО. Новый командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Янне Яаккола заявил, что Россия вряд ли прямо атакует какую-либо из стран-членов НАТО.

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