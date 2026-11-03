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Путин готовит цифровую мобилизацию: детали

Частные компании должны будут отдавать государству 10% ресурсов по первому требованию

3 ноября 2026, 11:01
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Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который расширяет возможности Кремля контролировать цифровую инфраструктуру страны. Согласно документу от 2 ноября, частные дата-центры на территории РФ обязаны резервировать 10% доступных площадей и вычислительных мощностей для возможного использования государством.

Путин готовит цифровую мобилизацию: детали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), власти смогут потребовать предоставить эти ресурсы в течение 24 часов после соответствующего уведомления. Для реализации механизма создается специальная подкомиссия при Государственной комиссии по цифровому развитию.

При этом владельцам дата-центров разрешат продолжать использовать зарезервированные мощности до момента получения государственного запроса. Однако размер максимальной компенсации за их предоставление будет определять сама подкомиссия. Таким образом, государство фактически получает возможность устанавливать условия оплаты за использование частной инфраструктуры.

Еще одна деталь указа касается зарубежных серверов. Подкомиссия сможет разрешать временное использование иностранных дата-центров для обеспечения бесперебойной работы онлайн-сервисов в России, но только с окончательным одобрением Федеральной службы безопасности.

По оценке ISW, новые правила усиливают вмешательство российских властей в работу частных цифровых компаний и расширяют влияние спецслужб на информационные потоки.

Кремль последовательно создает независимую от западных сетей цифровую инфраструктуру. Теперь этот курс получает дополнительный инструмент: государство сможет оперативно привлекать частные вычислительные ресурсы и усиливать контроль над информационной средой.

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Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-2-2026/
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