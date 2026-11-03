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Путін готує цифрову мобілізацію: деталі

Приватні компанії повинні віддавати державі 10% ресурсів на першу вимогу

3 листопада 2026, 11:01
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який розширює можливості Кремля контролювати цифрову інфраструктуру країни. Відповідно до документа від 2 листопада, приватні дата-центри біля РФ зобов'язані резервувати 10% доступних площ і обчислювальних потужностей для можливого використання державою.

Путін готує цифрову мобілізацію: деталі

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), влада зможе вимагати надати ці ресурси протягом 24 годин після відповідного повідомлення. Для реалізації механізму створюється спеціальна підкомісія при Державній комісії з питань цифрового розвитку.

При цьому власникам дата-центрів дозволять продовжувати використовувати зарезервовані потужності до отримання державного запиту. Проте розмір максимальної компенсації за їх надання визначатиме сама підкомісія. Таким чином держава фактично отримує можливість встановлювати умови оплати за використання приватної інфраструктури.

Ще одна деталь указу стосується зарубіжних серверів. Підкомісія зможе дозволяти тимчасове використання іноземних дата-центрів задля забезпечення безперебійної роботи онлайн-сервісів у Росії, але з остаточним схваленням Федеральної служби безпеки.

За оцінкою ISW, нові правила посилюють втручання російської влади у роботу приватних цифрових компаній та розширюють вплив спецслужб на інформаційні потоки.

Кремль послідовно створює незалежну від західних мереж цифрову інфраструктуру. Тепер цей курс отримує додатковий інструмент: держава зможе оперативно залучати приватні обчислювальні ресурси та посилювати контроль над інформаційним середовищем.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-2-2026/
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