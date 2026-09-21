Россия может напасть на страны НАТО – такую информацию снова начали публиковать западные медиа. Фактически выборы в России прошли и ничего не сдерживает лидера РФ Владимира Путина от реализации своих планов.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак рассказал, что может указывать на подготовку Россией к открытию западного фронта. По его словам, есть несколько тревожных сигналов. Первый – белорусы начали отстраивать тупиковую линию железнодорожного сообщения, которая идет в Литву. Спутниковые снимки, по его словам, показывают, что перестраивается недалеко от Сувалкского коридора. Второй – введение комендантского часа россиянами на границе с Эстонией.

"Западные европейские разведки говорят о том, что действительно счет идет не на годы, а на месяцы. Разведки стран Балтии при этом говорят, что ничего не фиксируют. Но западные разведки предупреждают о возможных действиях (РФ, — ред.) под чужим флагом, или асимметричная операция, какое-либо вторжение. Но действительно что-то там происходит, даже вплоть к ракетно-дроновым обстрелам стран Западной Европы. То есть, они готовятся к любому повороту сюжета”, — отметил эксперт.

По его словам, нападение на другую страну это рывок вперед — "перевернуть доску и сломать планы противникам". К тому же, отметил Ступак, Россия производит большое количество дронов для нападения.

Эксперт объяснил, что речь может идти именно о новом фронте, однако когда это произойдет — угадать не может никто. Именно угадать, подчеркнул эксперт. По его словам, наиболее точная информация у США, их разведка знала о подготовке России к вторжению в Украину еще в апреле 2021 года.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ждет Москву.



