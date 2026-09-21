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Кречмаровская Наталия
Россия может напасть на страны НАТО – такую информацию снова начали публиковать западные медиа. Фактически выборы в России прошли и ничего не сдерживает лидера РФ Владимира Путина от реализации своих планов.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности Иван Ступак рассказал, что может указывать на подготовку Россией к открытию западного фронта. По его словам, есть несколько тревожных сигналов. Первый – белорусы начали отстраивать тупиковую линию железнодорожного сообщения, которая идет в Литву. Спутниковые снимки, по его словам, показывают, что перестраивается недалеко от Сувалкского коридора. Второй – введение комендантского часа россиянами на границе с Эстонией.
По его словам, нападение на другую страну это рывок вперед — "перевернуть доску и сломать планы противникам". К тому же, отметил Ступак, Россия производит большое количество дронов для нападения.
Эксперт объяснил, что речь может идти именно о новом фронте, однако когда это произойдет — угадать не может никто. Именно угадать, подчеркнул эксперт. По его словам, наиболее точная информация у США, их разведка знала о подготовке России к вторжению в Украину еще в апреле 2021 года.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ждет Москву.