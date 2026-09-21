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Кречмаровская Наталия
Росія може напасти на країни НАТО — таку інформацію знову почали публікувати західні медіа. Фактично, вибори у Росії пройшли і нічого не стримує лідера РФ Володимира Путіна від реалізації своїх планів.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, що може вказувати на підготовку Росією до відкриття західного фронту. За його словами, є декілька тривожних сигналів. Перший — білоруси почали відбудовувати тупікову лінію залізничного сполучення, яка йде до Литви. Супутникові знімки, за його словами, показують, що перебудовується саме недалеко від Сувалкського коридору. Другий — введення комендантської години росіянами на кордоні з Естонією.
За його словами, напад на іншу країну, це ривок уперед — “перевернути дошку і зламати плани супротивникам”. До того ж, зазначив Ступак, Росія виготовляє велику кількість дронів для нападу.
Експерт пояснив, що може йтися саме про новий фронт, однак коли це станеться — вгадати не може ніхто. Саме вгадати, підкреслив експерт. За його словами, найбільш точна інформація у США, адже їхня розвідка знала про підготовку Росії до вторгнення в Україну ще у квітні 2021 року.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що чекає на Москву.