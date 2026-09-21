Путін готує новий фронт: експерт назвав тривожні сигнали

Росія може напасти на країни НАТО — таку інформацію знову почали публікувати західні медіа. Фактично, вибори у Росії пройшли і нічого не стримує лідера РФ Володимира Путіна від реалізації своїх планів.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки Іван Ступак розповів, що може вказувати на підготовку Росією до відкриття західного фронту. За його словами, є декілька тривожних сигналів. Перший — білоруси почали відбудовувати тупікову лінію залізничного сполучення, яка йде до Литви. Супутникові знімки, за його словами, показують, що перебудовується саме недалеко від Сувалкського коридору. Другий — введення комендантської години росіянами на кордоні з Естонією.

“Західні європейські розвідки говорять про те, що дійсно рахунок йде не на роки, а на місяці. Розвідки країн Балтії при цьому кажуть, що нічого не фіксують. Але західні розвідки попереджають про можливі дії (РФ, — ред.) під чужим прапором, чи асиметрична операція, якесь вторгнення. Але дійсно щось там відбувається, аж навіть впритул до ракетно-дронових обстрілів країн Західної Європи. Тобто вони готуються до будь-якого повороту сюжету”, — зауважив експерт.

За його словами, напад на іншу країну, це ривок уперед — “перевернути дошку і зламати плани супротивникам”. До того ж, зазначив Ступак, Росія виготовляє велику кількість дронів для нападу.

Експерт пояснив, що може йтися саме про новий фронт, однак коли це станеться — вгадати не може ніхто. Саме вгадати, підкреслив експерт. За його словами, найбільш точна інформація у США, адже їхня розвідка знала про підготовку Росії до вторгнення в Україну ще у квітні 2021 року.

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