Путин готовит новый шантаж для мира, подражая Сталину и Гитлеру

Профессор Йельского университета, американский историк, эксперт по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер. Твиттер объяснил, как Путин планирует влиять на мир, развязав войну в Украине и блокируя морские порты. россия провоцирует и запугивает другие страны ядерным оружием, срывом поставок газа и нефти, а теперь создает условия, при которых наступит голод в нескольких странах.

Фото kremlin.ru

"У россии есть план голода. Владимир Путин готовится морить голодом большую часть развивающегося мира как следующий этап своей войны в Европе. Если российская блокада будет продолжаться, десятки миллионов людей в Африке и Азии будут голодать. Ужас голодного плана Путина настолько велик, что нам сложно его понять", — пишет историк.

Ученый проводит параллель с деятельностью Сталина и Гитлера по отношению к украинскому зерну и плодородным полям. Советский вождь использовал украинский чернозем для построения индустриальной экономики, введя коллективизацию и создание колхозов, а под этими лозунгами фактически голодомор в украинских городах и селах, вывозив зерно. Тогда погибли не менее четырех миллионов украинцев.



Гитлер захватил Украину и хотел перенаправить украинское зерно из Советского Союза в Германию.

"Вторая мировая война велась за Украину и в значительной степени в Украине между диктаторами, которые хотели контролировать поставки продовольствия. Российские политики подготовили план голода 21-го века. Россиянам говорят, что сталинский голод был случайностью, а украинцы — нацисты", – говорит Снайдер.

Историк выдвигает идею, к чему же на самом деле россия стремится, развязав такую войну в Украине. Одна из целей РФ – блокировка украинского экспорта и давление на экономику; вторая – голод в странах Ближнего Востока и Северной Африки и миграция оттуда населения в Европу; третья – обвинение Украины в голоде и давление на ЕС для снятия санкций с агрессора.



"Фактическая массовая смерть нужна как фон для пропагандистского соревнования. Когда начнутся продовольственные бунты и распространяется голод, российская пропаганда будет обвинять Украину и призывать признать территориальные достижения россии в Украине и отменить все санкции. россия планирует морить голодом азиатов и африканцев. Это новый уровень колониализма и последний раздел политики голода", — заключает эксперт.

Как писал портал "Комментарии", где на фронтах горячее состояние на 11 июня.

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