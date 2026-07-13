В России усиливаются разговоры о возможной новой волне всеобщей мобилизации. С таким предупреждением выступил командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин, известный как White Rex.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, Кремль больше не может игнорировать ситуацию, при которой потери армии РФ на фронте превышают количество новых контрактников. Это, как считает Капустин, свидетельствует о том, что прежняя модель набора военнослужащих практически исчерпала себя.

Командир РДК напомнил, что главным источником контрактников долгое время оставались регионы России. В то же время жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, по его словам, неохотно идут на войну.

Ранее некоторые российские регионы пытались стимулировать набор высокими выплатами – от 2 до 4 миллионов рублей за контракт. Однако, считает Капустин, долго финансировать такую кампанию Кремль не сможет.

При этом, по его мнению, Путин не рассматривает вариант завершения войны и продолжает рассчитывать на победу. В такой ситуации, считает Капустин, для Кремля остается только один путь – переход к всеобщей мобилизации.

"Если люди не идут на войну за деньги, значит их мобилизуют", — заявил он, добавив, что новая волна призыва, вероятно, затронет и крупные российские города.

По словам Дениса Капустина, российское общество уже понимает, что Кремль может готовить масштабную мобилизацию, и воспринимает это как предвестие серьезного кризиса.

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