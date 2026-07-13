Путін готує новий удар по росіянах: чи триватиме війна проти України

У Росії посилюються розмови про можливу нову хвилю загальної мобілізації. З таким попередженням виступив командир та засновник Російського добровольчого корпусу Денис Капустін, відомий як White Rex.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, Кремль більше не може ігнорувати ситуацію, за якої втрати армії РФ на фронті перевищують кількість нових контрактників. Це, як вважає Капустін, свідчить, що колишня модель набору військовослужбовців практично вичерпала себе.

Командир РДК нагадав, що головним джерелом контрактників тривалий час залишалися регіони Росії. Водночас жителі Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст, за його словами, неохоче йдуть на війну.

Раніше деякі російські регіони намагалися стимулювати набір високих виплат – від 2 до 4 мільйонів рублів за контракт. Проте, вважає Капустін, довго фінансувати таку кампанію не зможе Кремль.

При цьому Путін не розглядає варіант завершення війни і продовжує розраховувати на перемогу. У такій ситуації, вважає Капустін, для Кремля залишається лише один шлях – перехід до загальної мобілізації.

"Якщо люди не йдуть на війну за гроші, значить їх мобілізують", — заявив він, додавши, що нова хвиля призову, ймовірно, торкнеться і великих російських міст.

За словами Дениса Капустіна, російське суспільство вже розуміє, що Кремль може готувати масштабну мобілізацію, і сприймає це як передвістя серйозної кризи.

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