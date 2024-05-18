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Путин готовит РФ к длительной войне: что на это указывает

Россия все больше мобилизуется для ведения продолжительной войны

сегодня, 20:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский диктатор Владимир Путин последовательно меняет РФ, превращая ее в постоянно мобилизованное государство для длительного ведения войны.

Путин готовит РФ к длительной войне: что на это указывает

Путин переводит Россию на военные рельсы. Фото из открытых источников

По словам эксперта по России Марка Галеотти, мобилизация РФ будет иметь "глубокие последствия" для всего мира.

Эксперт отметил, что главным шагом Владимира Путина на пути к переводу России на военные рельсы стало отстранение от должности министра обороны Сергея Шойгу и приход на его место Андрея Белоусова, ранее работавшего в правительстве, но не имеющего военного опыта.

"Белоусов – новый человек, экономист по образованию, не больше солдат, чем его предшественник. Но он является организатором и планировщиком, которому было назначено подготовить министерство и Россию к длительной войне", — заявил Марк Галеотти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином начались разговоры о переносе производственных мощностей из Китая в Индию. Понимая угрозу для себя от сближения США и Индии, Китай пытается понять готова ли Европа присоединиться к США в этом вопросе, считает кандидат экономических наук Иван Усс. По словам эксперта, теперь Китай должен решить для себя, готов ли до конца быть с Россией или ограничить поддержку РФ в обмен на то, что Запад не будет увеличивать инвестиции в Индию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Германии Анналена Бербок призвала Запад предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. По ее словам, ситуация на фронте в Украине критическая. Анналена Бербок назвала военную ситуацию на северо-востоке Украины "очень драматичной", поскольку Россия добивается успехов на поле боя.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/putin-is-preparing-russia-for-a-forever-war-2pkt8bt95
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 19:28

Саме тому на захист України, на передову, повинна бути мобілізована верхівка. Зараз корумповані не тільки не відчули тягар/втрати, їх життя навіть покращилось. Верхівка не усвідомила відповідальності за свої вчинки і тому не змінюється. Чернь, своєю покорою, робить ведмежу послугу майбутньому Україні. Корумповані і далі будуть жити по старому, яке привело до збройної кризи. Вони і далі будуть перекладати відповідальність на сусідів, а тягар захисту на чернь. Це небезпечна моральна дилема. Верхівка повинна відчути на собі, тоді вона буде відповідальною, а ні паразитною. Зараз, саме покірна чернь відповідальна за тривалий конфлікт Чужих, які її навіть за народ не визнають.


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