В Кремле "беспокоятся" о своих гражданах только с экранов телевизоров, тем временем на самом деле еще сильнее "закручивая гайки". Россия постепенно восстанавливает "железный занавес".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко рассказал, что в Госдуму готовят обращение с предложением запретить россиянам поездки в страны НАТО. Такую идею подают под предлогом безопасности и патриотизма. Объясняют, что так россияне не будут тратить деньги на туры и не будут "финансировать Украину".

"Но исключения, как всегда, предусмотрены – для чиновников, их семей и тех, кто может позволить себе лечение за границей. Для остальных — закрытые аэропорты, дорогие билеты и внутренний туризм в стиле КНДР", — пояснил Коваленко.

По его словам, в первом полугодии 2025 года россияне совершили 13,7 млн поездок за границу, почти 19% из них — в Турцию, которая тоже входит в НАТО.

"Кремль хорошо видит эти цифры, но решает ограничить не своих олигархов с виллами в Европе, а рядовых людей, которые хотели просто взлетать на отдых. "Занавес" уже опускается. И в Москве это называют заботой о гражданах", — подытожил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Пекин и Вашингтон ведут переговоры, которые могут изменить глобальный баланс сил в мире. И Путину не на что надеяться.

Китай предлагает США инвестиционный пакет на 1 трлн. в обмен на снятие ограничений для своих компаний и снижение пошлин. Это открывает двери для стратегического сближения между КНР и США. Для России это — катастрофический сигнал.



