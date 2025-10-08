Путин готовит россиянам новые ограничения: что известно о планах Кремля

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Кремле "беспокоятся" о своих гражданах только с экранов телевизоров, тем временем на самом деле еще сильнее "закручивая гайки". Россия постепенно восстанавливает "железный занавес".
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко рассказал, что в Госдуму готовят обращение с предложением запретить россиянам поездки в страны НАТО. Такую идею подают под предлогом безопасности и патриотизма. Объясняют, что так россияне не будут тратить деньги на туры и не будут "финансировать Украину".
По его словам, в первом полугодии 2025 года россияне совершили 13,7 млн поездок за границу, почти 19% из них — в Турцию, которая тоже входит в НАТО.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Пекин и Вашингтон ведут переговоры, которые могут изменить глобальный баланс сил в мире. И Путину не на что надеяться.
Китай предлагает США инвестиционный пакет на 1 трлн. в обмен на снятие ограничений для своих компаний и снижение пошлин. Это открывает двери для стратегического сближения между КНР и США. Для России это — катастрофический сигнал.