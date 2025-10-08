Путін готує росіянам нові обмеження: що відомо про плани Кремля

Рубрики
У Кремлі “турбуються” про своїх громадян тільки з екранів телевізорів, тим часом насправді ще сильніше “закручуючи гайки”. Росія поступово відновлює “залізний занавіс”.
Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко розповів, що в Держдуму готують звернення з пропозицією заборонити росіянам поїздки до країн НАТО. Таку ідею подають під приводом безпеки та “патріотизму”. Пояснюють, що так росіяни не витрачатимуть гроші на тури й не “фінансуватимуть Україну”.
За його словами, у першому півріччі 2025 року росіяни здійснили 13,7 млн поїздок за кордон, майже 19% з них — до Туреччини, яка теж входить у НАТО.
Китай пропонує США інвестиційний пакет на 1 трлн дол. в обмін на зняття обмежень для своїх компаній та зниження мит. Це відкриває двері для стратегічного зближення між КНР та США. Для Росії це — катастрофічний сигнал.