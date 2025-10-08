logo_ukra

Путін готує росіянам нові обмеження: що відомо про плани Кремля
Путін готує росіянам нові обмеження: що відомо про плани Кремля

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розповів про повернення “залізного занавісу” у РФ

8 жовтня 2025, 19:55
Кречмаровская Наталия

У Кремлі “турбуються” про своїх громадян тільки з екранів телевізорів, тим часом насправді ще сильніше “закручуючи гайки”. Росія поступово відновлює “залізний занавіс”. 

Путін готує росіянам нові обмеження: що відомо про плани Кремля

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко розповів, що в Держдуму готують звернення з пропозицією заборонити росіянам поїздки до країн НАТО. Таку ідею подають під приводом безпеки та “патріотизму”. Пояснюють, що так росіяни не витрачатимуть гроші на тури й не “фінансуватимуть Україну”.

“Але винятки, як завжди, передбачені — для чиновників, їхніх сімей та тих, хто може дозволити собі лікування за кордоном. Для решти — закриті аеропорти, дорогі квитки та внутрішній туризм у стилі КНДР”, — пояснив Коваленко. 

За його словами, у першому півріччі 2025 року росіяни здійснили 13,7 млн поїздок за кордон, майже 19% з них — до Туреччини, яка теж входить у НАТО. 

“Кремль добре бачить ці цифри, але вирішує обмежити не своїх олігархів із віллами в Європі, а пересічних людей, які хотіли просто злітати на відпочинок. “Занавіс” уже опускається. І в Москві це називають турботою про громадян”, — підсумував керівник Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Пекін та Вашингтон ведуть перемовини, які можуть змінити глобальний баланс сил у світі. І Путіну немає на що сподіватися. 

Китай пропонує США інвестиційний пакет на 1 трлн дол. в обмін на зняття обмежень для своїх компаній та зниження мит. Це відкриває двері для стратегічного зближення між КНР та США. Для Росії це — катастрофічний сигнал.




Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9887
