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Путин готовится к переменам: кого Кремль заведет во власть после осенних выборов

После фронта – прямо в парламент: Путин может завести в Госдуму десятки участников войны против Украины, превращая российские власти в еще более милитаризованную систему

21 августа 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Кремль предположительно готовится существенно изменить состав Государственной думы после выборов в сентябре 2026 года. Одним из главных элементов этой кампании может стать массовое продвижение в парламент ветеранов войны против Украины. Таким образом, российская власть стремится сформировать новую политическую элиту, тесно связанную с войной, ультранационализмом и поддержкой агрессивного курса Кремля. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Путин готовится к переменам: кого Кремль заведет во власть после осенних выборов

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, правящая партия "Единая Россия" может провести в Госдуму от 40 до 100 участников боевых действий.

Российский парламент состоит из 450 депутатов. Если прогноз о 100 ветеранах сбудется, почти четверть нового состава Госдумы может иметь непосредственный боевой опыт войны против Украины.

19 августа Владимир Путин заявил о необходимости заранее готовиться к возвращению военных с фронта и обеспечить их интеграцию в общество и экономику. Однако, как отмечают в ISW, Кремль, похоже, рассматривает политическую систему как одну из ключевых площадок для трудоустройства и продвижения ветеранов.

В России уже действует программа "Время героев", призванная выводить участников войны на должности в органах власти. Часть ее выпускников уже получила возможность баллотироваться от "Единой России".

Кремлевские пропагандисты также активно продвигают тезис о том, что ветераны обладают особой легитимностью в обществе и должны стать "новой элитой" страны.

По мнению аналитиков, Москва, таким образом, не просто решает проблему возвращения десятков тысяч военных с фронта. Кремль формирует политическую прослойку, лично заинтересованную в сохранении нынешнего режима и последующей милитаризации России.

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