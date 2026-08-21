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Путін готується до змін: кого Кремль заведе у владу після осінніх виборів

Після фронту - прямо до парламенту: Путін може завести до Держдуми десятки учасників війни проти України, перетворюючи російську владу на ще більш мілітаризовану систему

21 серпня 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Кремль, імовірно, готується суттєво змінити склад Державної думи після виборів у вересні 2026 року. Одним із головних елементів цієї кампанії може стати масове просування до парламенту ветеранів війни проти України. Таким чином російська влада прагне сформувати нову політичну еліту, тісно пов’язану з війною, ультранаціоналізмом і підтримкою агресивного курсу Кремля. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. 

Путін готується до змін: кого Кремль заведе у владу після осінніх виборів

Кремль. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, правляча партія "Єдина Росія" може провести до Держдуми від 40 до 100 учасників бойових дій.

Російський парламент складається з 450 депутатів. Якщо прогноз щодо 100 ветеранів справдиться, майже чверть нового складу Держдуми може мати безпосередній бойовий досвід війни проти України.

19 серпня Володимир Путін заявив про необхідність заздалегідь готуватися до повернення військових із фронту та забезпечити їхню інтеграцію в суспільство й економіку. Однак, як зазначають в ISW, Кремль, схоже, розглядає політичну систему як один із ключових майданчиків для працевлаштування та просування ветеранів.

У Росії вже діє програма "Час героїв", покликана виводити учасників війни на посади в органах влади. Частина її випускників уже отримала можливість балотуватися від "Єдиної Росії".

Кремлівські пропагандисти також активно просувають тезу про те, що ветерани мають особливу легітимність у суспільстві та повинні стати "новою елітою" країни.

На думку аналітиків, Москва таким чином не просто вирішує проблему повернення десятків тисяч військових із фронту. Кремль формує політичний прошарок, особисто зацікавлений у збереженні нинішнього режиму та подальшій мілітаризації Росії. 

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кислиця назвав справжню причину, чому Путін саме зараз відмовляється від переговорів.




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