Россия Путин готовится к выборам в Госдуму: как будет пытаться удержать власть
Путин готовится к выборам в Госдуму: как будет пытаться удержать власть

В ЦПД отмечают, Кремль боится "героев" войны, пытается удержать их под контролем

27 октября 2025, 07:20
Кравцев Сергей

Кремль поставил социологам выяснить, готовы ли избиратели на предстоящих выборах в Госдуму в 2026 году голосовать за участников войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Путин готовится к выборам в Госдуму: как будет пытаться удержать власть

Российские войска. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что у путинского режима нет уверенности, что россияне проголосуют за участников войны против Украины. Поэтому социологи должны выяснить, не оттолкнет ли избирателей большое количество участников войны в партийных списках.

В то же время, сообщают в ЦПД, в России продолжается героизация участников так называемой "СВО".

В 2026 году около 70-80 таких "героев" должны попасть в Государственную думу. Формально — чтобы "обновить депутатский корпус", фактически — чтобы удержать под контролем тех, кто может стать угрозой режиму после возвращения с фронта, утверждают в ЦПД.

Кроме того, отмечают аналитики, это должно стать наглядным примером "социального лифта" для участников войны против Украины.

"В Москве хорошо понимают: "ветераны" — не романтизированные герои, а люди с оружием, в частности, бывшие заключенные, которые могут стать катализатором роста преступности, социальной напряженности и политической дестабилизации, и представлять прямую угрозу для стабильности путинского режима", — говорится в сообщении ЦПД.

Таким образом, российские власти рассчитывают, что, получив депутатские мандаты, участники войны будут лояльными к ней и станут коммуникаторами с военными, когда те начнут массово возвращаться с фронта.

В центре также отмечают, что многие "ветераны" являются фейковыми и никогда не участвовали в боевых действиях, зато создают иллюзию массовости боевого участия и мобилизации.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ заявили о якобы захвате россиянами микрорайона Остров в Херсоне. Однако, этот район и берег под контролем украинских защитников, а враг не имеет шансов закрепиться на правом берегу Днепра. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.




Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15982
