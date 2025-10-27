Путін готується до виборів у Держдуму: як намагатиметься утримати владу

Кремль поставив соціологам з'ясувати, чи готові виборці на майбутніх виборах до Держдуми у 2026 році голосувати за учасників війни проти України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що путінський режим не має впевненості, що росіяни проголосують за учасників війни проти України. Тому соціологи мають з'ясувати, чи не відштовхне виборців велика кількість учасників війни у партійних списках.

У той же час, повідомляють у ЦПД, у Росії триває героїзація учасників так званої "СВО".

2026 року близько 70-80 таких "героїв" мають потрапити до Державної думи. Формально – щоб "оновити депутатський корпус", фактично – щоб утримати під контролем тих, хто може стати загрозою режиму після повернення з фронту, стверджують у ЦПД.

Крім того, зазначають аналітики, це має стати наочним прикладом "соціального ліфта" для учасників війни проти України.

"У Москві добре розуміють: "ветерани" — не романтизовані герої, а люди зі зброєю, зокрема колишні ув'язнені, які можуть стати каталізатором зростання злочинності, соціальної напруженості та політичної дестабілізації, і становити пряму загрозу для стабільності путінського режиму", — йдеться у повідомленні ЦПД.

Таким чином, російська влада розраховує, що, отримавши депутатські мандати, учасники війни будуть лояльними до неї і стануть комунікаторами з військовими, коли ті почнуть масово повертатися з фронту.

У центрі також зазначають, що багато "ветеранів" є фейковими і ніколи не брали участі в бойових діях, натомість створюють ілюзію масовості бойової участі та мобілізації.

