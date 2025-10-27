Путін готується до виборів у Держдуму: як намагатиметься утримати владу

Рубрики
Кремль поставив соціологам з'ясувати, чи готові виборці на майбутніх виборах до Держдуми у 2026 році голосувати за учасників війни проти України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
У повідомленні йдеться, що путінський режим не має впевненості, що росіяни проголосують за учасників війни проти України. Тому соціологи мають з'ясувати, чи не відштовхне виборців велика кількість учасників війни у партійних списках.
У той же час, повідомляють у ЦПД, у Росії триває героїзація учасників так званої "СВО".
2026 року близько 70-80 таких "героїв" мають потрапити до Державної думи. Формально – щоб "оновити депутатський корпус", фактично – щоб утримати під контролем тих, хто може стати загрозою режиму після повернення з фронту, стверджують у ЦПД.
Крім того, зазначають аналітики, це має стати наочним прикладом "соціального ліфта" для учасників війни проти України.
Таким чином, російська влада розраховує, що, отримавши депутатські мандати, учасники війни будуть лояльними до неї і стануть комунікаторами з військовими, коли ті почнуть масово повертатися з фронту.
У центрі також зазначають, що багато "ветеранів" є фейковими і ніколи не брали участі в бойових діях, натомість створюють ілюзію масовості бойової участі та мобілізації.
