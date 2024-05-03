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Путин готовится отправить на войну в Украине десант РПЦ: о чем идет речь

На войну в Украину готовится прибыть 1300 священнослужителей РПЦ

3 мая 2024, 16:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российская православная церковь планирует направить на фронт в Украину около 1300 священников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Центр национального сопротивления" в Telegram.

Путин готовится отправить на войну в Украине десант РПЦ: о чем идет речь

Патриарх РПЦ Кирилл и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В ЦНС отмечают, митрополит РПЦ Ставропольский и Невинномысский Кирилл в эфире российского пропагандистского телевидения заявил, что священнослужители будут направлены на фронт "для духовной помощи российским военнослужащим".

Представитель РПЦ утверждает, что сегодня у Минобороны РФ очень тесные связи с русской церковью и "этот вопрос решится в ближайшее время".

"И так оно и есть. Ведь известны факты о том, что глава кремлевской церкви патриарх Кирилл является агентом КГБ по кличке "Михайлов" и имеет генеральское звание ФСБ РФ. Его предшественник Алексей II (Алексей Ридигер) также был агентом КГБ под псевдонимом "Дроздов ", – говорится в сообщении ЦНС.

Эксперты отметили, что в войне против Украины Кремль в значительной степени возлагается на подконтрольные ему религиозные структуры.

"Доминирующей здесь именно РПЦ, которая за время своего существования создала мощную сеть в Украине и стала идеальным инструментом для промывки мозгов своих прихожан", — подчеркивают в сообщении.

В частности, в Центре нацсопротивления приводят отдельный пример, когда еще в начале вторжения в Украину в 2014 году прихожане РПЦ организовывали многолюдные крестные ходы, чтобы помешать украинским защитникам не пропустить российскую армию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Русская православная церковь (РПЦ) объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




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Источник: https://t.me/sprotyv_official/4323
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Обсуждения

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Ігор

3 мая 2024, 15:12

Тобто у попів старшобратньої секти є стимул,а в наших стимул тільки жерти? Наші тільки під томосом Порошенка обжирались, а от захищати свою країну вони всі сховались як і бандерівці.


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