Путин готовится отправить на войну в Украине десант РПЦ: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Российская православная церковь планирует направить на фронт в Украину около 1300 священников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Центр национального сопротивления" в Telegram.
Патриарх РПЦ Кирилл и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В ЦНС отмечают, митрополит РПЦ Ставропольский и Невинномысский Кирилл в эфире российского пропагандистского телевидения заявил, что священнослужители будут направлены на фронт "для духовной помощи российским военнослужащим".
Представитель РПЦ утверждает, что сегодня у Минобороны РФ очень тесные связи с русской церковью и "этот вопрос решится в ближайшее время".
Эксперты отметили, что в войне против Украины Кремль в значительной степени возлагается на подконтрольные ему религиозные структуры.
В частности, в Центре нацсопротивления приводят отдельный пример, когда еще в начале вторжения в Украину в 2014 году прихожане РПЦ организовывали многолюдные крестные ходы, чтобы помешать украинским защитникам не пропустить российскую армию.
Читайте также на портале "Комментарии" — Русская православная церковь (РПЦ) объединила несколько кремлевских идеологических нарративов, пытаясь сформировать более широкую националистическую идеологию вокруг войны в Украине и экспансионистского будущего России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
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Ігор
3 мая 2024, 15:12
Тобто у попів старшобратньої секти є стимул,а в наших стимул тільки жерти? Наші тільки під томосом Порошенка обжирались, а от захищати свою країну вони всі сховались як і бандерівці.