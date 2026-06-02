Спикер кремлевского правителя Юрий Ушаков сообщил, что глава Кремля выступит с так называемой "великой речью" 5 июня. Заявление он сделал в комментарии российскому агентству ТАСС.

По словам Ушакова, выступление состоится в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он уточнил, что центральное событие форума традиционно соберет ключевых участников международного уровня.

Также отмечается, что вместе с российским правителем в ходе пленарной сессии выступят президент Узбекистана, президент Танзании, заместитель председателя Китая и министр энергетики Саудовской Аравии. Таким образом, организаторы пытаются продемонстрировать широкий географический состав участников мероприятия.

Ожидается, что в общей сложности форум посетят около 20 тысяч человек из более чем сотни стран. Ушаков особо подчеркнул, что впервые за последние годы на ПМЭФ планируется участие официальной делегации из Соединенных Штатов, представляемой как важное событие для организаторов.

В то же время, по его словам, основное внимание медиа и политических наблюдателей будет приковано именно к выступлению главы российского государства, традиционно используемого для озвучивания ключевых политических и экономических месседжей.

Петербуржский международный экономический форум проводится ежегодно в Санкт-Петербурге с 1997 года. Его позиционируют как глобальную площадку для диалога между государством и бизнесом. После начала полномасштабной войны против Украины и введения международных санкций мероприятие переориентировалось на сотрудничество преимущественно со странами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые рассматриваются как альтернативные экономические партнеры.

