Путін готується виступити з категоричною промовою: у Кремлі розкрили деталі

Речник кремлівського правителя Юрій Ушаков повідомив, що глава Кремля виступить із так званою “великою промовою” 5 червня. Заяву він зробив у коментарі російському агентству ТАСС.

За словами Ушакова, виступ відбудеться в межах пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ). Він уточнив, що центральна подія форуму традиційно збере ключових учасників міжнародного рівня.

Також зазначається, що разом із російським правителем під час пленарної сесії виступатимуть президент Узбекистану, президент Танзанії, заступник голови Китаю та міністр енергетики Саудівської Аравії. Таким чином організатори намагаються продемонструвати широкий географічний склад учасників заходу.

Очікується, що загалом форум відвідають близько 20 тисяч осіб із більш ніж сотні країн. Ушаков окремо підкреслив, що вперше за останні роки на ПМЕФ планується участь офіційної делегації зі Сполучених Штатів, що подається як важлива подія для організаторів.

Водночас, за його словами, основна увага медіа та політичних спостерігачів буде прикута саме до виступу глави російської держави, який традиційно використовується для озвучення ключових політичних і економічних меседжів.

Петербурзький міжнародний економічний форум проводиться щороку в Санкт-Петербурзі з 1997 року. Його позиціонують як глобальний майданчик для діалогу між державою та бізнесом. Після початку повномасштабної війни проти України та введення міжнародних санкцій захід переорієнтувався на співпрацю переважно з країнами Азії, Близького Сходу та Латинської Америки, які розглядаються як альтернативні економічні партнери.

