Путин грозится заблокировать "зерновой коридор": стоит ли внимания новый шантаж главы Кремля

Российский президент Владимир Путин выступил в среду, 7 сентября, на Восточном экономическом форуме. Сделал выпады в адрес Украины и Запада, подверг сомнению необходимость продления "зернового соглашения". О чем говорят путинские заявления? С таким вопросом "Комментарии" обратились к экспертам.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Удар по экономике РФ от санкций уже составляет 30%

Политический эксперт Светлана Кушнир отмечает, что поведение путинской орды – изменчиво.

"Весь пафос сегодняшнего выступления президента России основывается на вере в холодную зиму, мнимую мощь армии РФ и непоколебимом мессианстве Путина, как светоча и продолжателя идей Третьего Рима, – объясняет эксперт. – Между тем, эмбарго на часть углеводородов из РФ действуют, а на очередные ограничения вступят в силу зимой".

По мнению Светланы Кушнир, восхваление, с которым Путин делал заявления, уже не скрывает его некомпетентность, но должно работать на внутренних потребителей, верящих в силу РФ.

"Хотя макропоказатели за 7 месяцев 2022 демонстрируют снижение в мире спроса на изначально российские товары и услуги, – подчеркивает эксперт. – А удар по экономике РФ от санкций уже составляет 30% и тенденция к падению сохраняется".

Упоминание о зерновом соглашении, считает Светлана Кушнир, не более чем попытка прощупать аудиторию по поводу манипуляций в будущем.

"До конца ноября соглашение и так по срокам истекает. Продолжать – не продолжать, тогда и будет решаться. Ну а с кем Украине зерном торговать – это вообще не дело россиян. Кому хотим, тому и продаем, – отмечает эксперт. – Резюмируя: ничего нового Путин не сказал. Просто игра на публику, надежда на ослабление помощи Украине со стороны европейцев на фоне холода, влажные мечты по поводу покорения нашей страны. Наша задача – убить эти надежды и мечты, учитывая, что иначе РФ не даст нам покоя. Уверена – все у нас получится. Волю к победе, свободе и независимости мы вписали кровью в свою историю и Конституцию Украины".

Путин хочет добиться уступок от Запада и Украины

Координатор международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик считает, что своими заявлениями Путин хочет добиться уступок от Запада и Украины.

"Прежде всего, он пытается добиться отмены ряда санкций и отказа от введения новых. А также отказ от наращивания Западом военной помощи Украине. От самой Украины – согласия на сохранение Россией за собой наших оккупированных территорий. Это общая стратегия РФ по достижению выгодной для себя деэскалации", – объясняет эксперт.

К подобному, напоминает он, уже приходили, когда сняли частичную сухопутную блокаду из Калининградской области РФ.

"Сейчас Путин грозит возобновление полной морской блокады, чтобы добиться новых уступок, – отмечает Денис Москалик. – Дело в том, что в мире сейчас продовольственный кризис и блокада морских путей, даже при наличии самого зерна, приводит к панике на рынках, ограничениям на вывоз и подорожание самого зерна. То есть, когда даже есть, где купить зерно в мире, морская блокада Украины приводит к тяжелым последствиям для всего мира".

Частичное снятие блокады, напротив, уже привело к снижению цен на зерно на 8%, подчеркивает эксперт. Но Путин идет на новый шантаж с целью добиться уступок во время переговоров.

"Свою политику Москва в ближайшем будущем не изменит, продолжая экспансию, войну и оккупацию, – уверен Денис Москалик. – Препятствием на пути к этому в будущем может стать только военный разгром страны-агрессора. Сейчас Россия ищет выгодный для себя сценарий деэскалации, поэтому будет добиваться уступок от западных союзников, прежде всего, путем шантажа действиями по Украине и мировой безопасности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, могут ли индонезийские переговоры Зеленского и Путина остановить войну.

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