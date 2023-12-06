Путин хочет аннексировать все Азовское море: что придумал Кремль

Россия намерена аннексировать Азовское море. Сейчас морем владеют и Украина, и Россия. Об этом сообщил депутат российской Госдумы Михаил Шеремет, передает newsweek.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В частности, в Кремле хотят утвердить законопроект о признании Азовского моря внутрироссийским водоемом до конца этого года.



Отмечают, что украинский парламент денонсировал договор, ведь РФ подняла положение о том, что все вопросы, касающиеся Азовского моря, должны решаться мирно. Летом Владимир Путин тоже денонсировал договор.



"Предлагаемый законопроект, вероятно, предвещает ряд соответствующих российских административных мер, которые потребуют от морских перевозок на пути в порты Азовского моря или из них формально признать это море внутренним водным пространством России и, следовательно, де-факто признать незаконную аннексию оккупированных украинских территорий", – заявляют в ISW.



По словам старшего научного сотрудника Гудзоновского института Люка Коффи, Азовское море "жизненно важно для экономического и военного благополучия Украины".



"Поскольку Украина по-прежнему контролирует доступ к Перекопскому перешейку, Азовское море и Керченский пролив играют роль в соединении материковой части России с Крымом и позволяют пополнять базирующиеся там базы российских войск", — утверждает Коффи.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, может ли Путин заявить о сроках окончания войны в Украине. Вопрос о сроках войны против Украины возглавил перечень вопросов для "прямой линии" с российским диктатором Владимиром Путиным, которая, как и его крупная пресс-конференция, запланирована на 14 декабря. К этой же дате, вероятно, русская оккупационная армия получила приказ взять Авдеевку. В то же время, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что РФ вынуждена продолжать так называемую "СВО".

