Путин хочет быть «востребованным самцом». Ему придумывают любовниц

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Ткачик Олеся
"Востребованный самец" – это личный комплекс российского диктатора, считает Анна Маляр.
Путин и Мизулина
Тем более, добавляет она, эти слухи о новой пассии начали разгонять как раз накануне путинских выборов. Вместе с тем, по ее словам, россиянам нравятся такие истории, потому политтехнологи отрабатывают свой гонорар.
Как говорит Маляр, сам Путин горячо желает быть именно "востребованным самцом", и это отражает его проблемы, а также внутренние комплексы.
По ее словам, большинством двигают детские травмы, и то, что не было получено в детстве и юности. При этом, добавила она, тяжелее всего переносится – "нелюбовь".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что у российского диктатора Владимира Путина якобы появилась новая "пассия" Екатерина Мизулина. Российский диктатор ее закидывает подарками и всячески поддерживает.
Вроде бы Мизулина недавно устроила Путину скандал , потому что он назвал их отношения вымышленными журналистами. Сам Путин решил загладить свою вину, пригласив любовницу провести с ним несколько дней в Сочи.
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