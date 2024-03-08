Путин хочет быть «востребованным самцом». Ему придумывают любовниц

"Востребованный самец" – это личный комплекс российского диктатора, считает Анна Маляр.

Путин и Мизулина

"Поэтому его технологи в угоду фюреру создают эти мифы и слухи о любовницах. Цель – придать образу молодость и сексуальную привлекательность",

– подчеркнула Маляр.

Тем более, добавляет она, эти слухи о новой пассии начали разгонять как раз накануне путинских выборов. Вместе с тем, по ее словам, россиянам нравятся такие истории, потому политтехнологи отрабатывают свой гонорар.

Как говорит Маляр, сам Путин горячо желает быть именно "востребованным самцом", и это отражает его проблемы, а также внутренние комплексы.

"Шутки шутками, но именно неудачи, назовем это так, в отношениях с противоположным полом донимали в молодые годы многих диктаторов. Вспомните историю с Гитлером, его молодые годы, извращение с родственницей… и таких историй о кровожадных диктаторах в изобилии. Связь безусловно есть",

– считает Маляр.

По ее словам, большинством двигают детские травмы, и то, что не было получено в детстве и юности. При этом, добавила она, тяжелее всего переносится – "нелюбовь".

"Если нас не любили – мама, папа, дети в школе, девушки или парни. Тогда некоторые начинают навязчиво "заслуживать" эту любовь, покупать или принуждать к ней. Так рождаются диктаторы. Но не рождается любовь",

– подытожила Маляр.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что у российского диктатора Владимира Путина якобы появилась новая "пассия" Екатерина Мизулина. Российский диктатор ее закидывает подарками и всячески поддерживает.

Вроде бы Мизулина недавно устроила Путину скандал , потому что он назвал их отношения вымышленными журналистами. Сам Путин решил загладить свою вину, пригласив любовницу провести с ним несколько дней в Сочи.