Путин хочет еще больше головорезов для войны против Украины: какое решение принял Кремль

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий круг лиц, которые могут заключать контракт с Министерством обороны РФ и отправляться на войну против Украины. Теперь часть граждан с судимостью или уголовным преследованием больше не потеряет возможность пополнить ряды российской армии.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Документ уже официально обнародован на российском портале правовых актов и вступил в силу. Он вносит изменения в список статей Уголовного кодекса РФ, которые являются основанием для отказа в принятии на военную службу по контракту.

В частности, из перечня ограничений исключены преступления небольшой и средней тяжести. Кроме того, больше не станут автоматическим препятствием отдельные правонарушения, связанные с незаконным оборотом оружия и взрывчатых веществ, нарушением правил безопасности, а также некоторые военные и транспортные преступления.

В то же время Кремль оставил запрет для лиц, имеющих судимость или находящихся под следствием по особо тяжким статьям. Речь идет о преступлениях, связанных с педофилией, терроризмом, государственной изменой, шпионажем, диверсиями, экстремистской деятельностью, вымогательством и рядом других правонарушений, касающихся государственной безопасности.

Изменения свидетельствуют о стремлении российских властей расширить мобилизационный резерв на фоне значительных потерь на фронте. Кремль по-прежнему активно вовлекал в войну осужденных, однако новый закон еще больше ослабляет юридические ограничения для потенциальных контрактников. Таким образом, Москва продолжает искать новые источники пополнения личного состава, не объявляя новой масштабной мобилизации.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия все активнее использует нехватку у Украины ракет для комплексов Patriot, чтобы усилить удары баллистики по украинским городам. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников, анализируя последние массированные атаки и ситуацию вокруг американской военной помощи.



