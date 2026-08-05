Путін хоче ще більше головорізів для війни проти України: яке рішення ухвалив Кремль

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який суттєво розширює коло осіб, що можуть укладати контракт із Міністерством оборони РФ та вирушати на війну проти України. Відтепер частина громадян із судимістю або кримінальним переслідуванням більше не втратить можливість поповнити лави російської армії.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Документ вже офіційно оприлюднений на російському порталі правових актів і набрав чинності. Він вносить зміни до переліку статей Кримінального кодексу РФ, які є підставою для відмови у прийнятті на військову службу за контрактом.

Зокрема, із переліку обмежень виключено злочини невеликої та середньої тяжкості. Крім того, більше не стануть автоматичною перепоною окремі правопорушення, пов'язані з незаконним обігом зброї та вибухових речовин, порушенням правил безпеки, а також деякі військові й транспортні злочини.

Водночас Кремль залишив заборону для осіб, які мають судимість або перебувають під слідством за особливо тяжкими статтями. Йдеться про злочини, пов'язані з педофілією, тероризмом, державною зрадою, шпигунством, диверсіями, екстремістською діяльністю, вимаганням та низкою інших правопорушень, що стосуються державної безпеки.

Зміни свідчать про прагнення російської влади розширити мобілізаційний резерв на тлі значних втрат на фронті. Кремль і раніше активно залучав до війни засуджених, однак новий закон ще більше послаблює юридичні обмеження для потенційних контрактників. Таким чином Москва продовжує шукати нові джерела поповнення особового складу, не оголошуючи нової масштабної мобілізації.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія дедалі активніше використовує нестачу в України ракет для комплексів Patriot, щоб посилити удари балістикою по українських містах. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні масовані атаки та ситуацію навколо американської військової допомоги.



