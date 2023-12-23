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Путин хочет переговоров: NYT раскрыло планы российского диктатора

Путин намекает западным странам на готовность начать переговоры

сегодня, 18:03
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский диктатор Владимир Путин передает странам Запада сигналы, что он, мол, готов сесть за стол переговоров по прекращению боевых действий на территории Украины. Об этом пишет издание The New York Times, передает портал "Комментарии".

Путин хочет переговоров: NYT раскрыло планы российского диктатора

Путин не против переговоров по прекращению войны. Фото из открытых источников

По информации NYT, российский диктатор будто бы готов договариваться о прекращении огня на нынешней линии фронта.

Как отмечает издание, воинственная риторика Путина не мешает ему через дипломатические каналы намекать Западу о готовности прекратить боевые действия.

По словам американских и бывших российских чиновников, начиная с сентября этого года российский диктатор посылает сигналы о готовности к прекращению огня.

По информации NYT, Путин хочет остановить боевые столкновения на нынешней линии фронта без каких-либо территориальных уступок. Об этом рассказал высокопоставленный иностранный чиновник, который осенью встречался с представителями Москвы.

"Представители Кремля говорят, что готовы к переговорам о прекращении огня. Они хотят остаться там, где они сейчас находятся на поле боя", — рассказал изданию высокопоставленный чиновник.

При этом собеседники NYT рассказали, что намекая на переговоры, Путин не готов отступать с уже захваченных украинских территорий.

Издание отмечает, что сейчас российский диктатор видит подходящий момент для переговоров, поскольку контрнаступление Украины провалилось, а помощь Запада пошла на убыль.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за последние месяцы российская армия завладела инициативой на большинстве территорий, где продолжаются активные боевые действия.



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/12/23/world/europe/putin-russia-ukraine-war-cease-fire.html?searchResultPosition=1
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