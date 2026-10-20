Путин хочет посадить Трампа и Си за один стол: в США раскрыли цель Кремля

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, стремится организовать трехсторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. По данным The Wall Street Journal от 19 октября, российский лидер предложил провести такую встречу во время телефонного разговора с Трампом 9 октября. Возможной площадкой могут стать мероприятия АТЭС 18-19 ноября.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как сообщает издание со ссылкой на осведомленные источники и бывшего сотрудника российской разведки, Путин рассчитывает продвинуть вариант завершения войны в Украине на условиях, выгодных Москве.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения возможной встречи ведутся. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что контакты продолжаются, однако подчеркнул: окончательное решение о проведении саммита пока не принято.

Институт изучения войны (ISW) считает, что подобная встреча могла бы стать для Кремля способом представить Россию как равноправного дипломатического партнера Вашингтона и Пекина. Одновременно Москва стремится продвигать собственное видение международной системы безопасности, способной ослабить влияние НАТО и западных институтов.

По оценке аналитиков, Путин может использовать трехсторонний формат и для улучшения своего положения в глазах Трампа. Расчет, предположительно, заключается в том, чтобы добиться односторонних уступок США, не принимая при этом существенных обязательств по прекращению войны.

В таком сценарии отношения Вашингтона и Пекина становятся для Москвы дополнительным инструментом дипломатического давления. Кремль получает возможность включить украинский вопрос в более широкие переговоры между крупнейшими державами.

Однако пока речь идет лишь об обсуждаемой инициативе: дата, состав участников и повестка возможной встречи официально не согласованы. Сам факт переговоров о саммите не означает, что США или Китай приняли российские предложения по Украине.

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